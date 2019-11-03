Фото: пресс-служба УФПС по Башкирии Старейший почтовик Башкирии отметила свое 99-летие Фото: пресс-служба УФПС по Башкирии

УФА, 3 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Жительница Федоровского района Анисия Камышлова — старейший почтовик Башкирии — отметила свое 99-летие.

«Анисия Матвеевна Камышлова, проживающая в селе Федоровка, является сегодня старейшим почтовиком нашей республики, — констатировал пресс-секретарь УФПС по Башкирии Борис Слуцкий. — Она прошла Великую Отечественную войну в составе 1871-го зенитно-артиллерийского полка, обеспечивала телефонную связь. За героизм и самоотверженность Анисия Матвеевна награждена орденом Красной Звезды. День Победы встретила на боевом посту».

Свой трудовой путь на почте Анисия Камышлова начала более 60 лет назад с должности почтальона районной конторы связи. Позже работала оператором переводного отдела Федоровского районного узла связи, отдав почтовой профессии, в общей сложности, 20 лет.

Поздравить старейшего почтовика республики с днем рождения приехали председатель Совета ветеранов УФПС Башкирии Андрей Ширяев, сам в прошлом году отметивший свое 90-летие, а также работники почтамта и журналисты.

Несмотря на преклонный возраст, именинница остается в бодром расположении тела и духа, делится воспоминаниями и активно интересуется, как работают ее коллеги сегодня.

Провожая гостей, Анисия Матвеевна пожелала всем, чтобы миллион лет не было войны и при этом добавила: «99 лет – это не возраст, будем жить дальше!».