Фото: Станислав Шахов Уфа заняла 14 место в рейтинге самых хвастливых городов России Фото: Станислав Шахов

УФА, 3 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уфа заняла 14 место в рейтинге самых хвастливых городов страны, составленном маркетинговым агентством Zoom Market.

Самыми хвастливыми городами России признаны Сочи, Челябинск и Краснодар.

В первую десятку рейтинга также вошли: Махачкала, Казань, Саратов, Ростов-на-Дону, Иваново, Москва и Самара.

И, наоборот, самые скромные, не хвастливые россияне живут в Перми, Новосибирске и Омске.

Социологический опрос проводился в 25 городах по методу личных интервью. Общая выборка составила 3 тысячи респондентов.

Респондентам задавали четыре вопроса: скажите, вы часто делитесь своими успехами и достижениями с другими людьми? Вам приятно рассказывать другим о своих достижениях, даже если этим людям они не доступны? Вы любите подчеркивать при общении с другими людьми свои заслуги, успехи и достижения? Вы можете назвать себя хвастливым человеком?

При этом хвастливыми себя назвали только 1% респондентов, подчеркнули составители рейтинга.

«Хвастливость, в первую очередь, выражена тем, что многие люди не чувствуют себя достаточно уверенными, самодостаточными, способными на что-то без чужого одобрения и им нужно подтверждение своих успехов от других людей. Стоит отметить то, что многие успехи, которыми любят хвалиться мнимые. Как правило, хвастаются своим материальным положением, покупками, социальным статусом или знакомством с известными или влиятельными людьми», — резюмировал коммерческий директор Zoom Market﻿ Андрей Штыров.