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По Уфе несколько дней бегает лиса: очевидцы предполагают, что животное бешеное

ОБЩЕСТВО
Фото: Инстаграм

По Уфе несколько дней бегает лиса: очевидцы предполагают, что животное бешеное Фото: Инстаграм

УФА, 2 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

В социальных сетях уфимцы распространили видеоролик, на котором запечатлели лису. Опубликованные кадры сняли около фитнес-клуба на Менделеева. По словам горожан, дикое животное бродит по башкирской столице уже несколько дней и никому до него нет дела.

«Почему ее до сих пор не поймали, она уже столько времени бегает-это же ненормально. Куда власти смотрят?» — задаются вопросом жители Уфы.

Некоторые уфимцы предположили, что лиса болеет бешенством и может заразить им людей.

Отметим, что ранее лису заметили в лесной зоне микрорайона Зелена роща, до этого лесную жительницу видела в районе Театра кукол.

Теги: лиса, Уфа
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