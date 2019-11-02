Фото: ОНФ в Башкирии Дома-полуфабрикаты: аварийные переселенцы под Уфой просят помощи в прокуратуре Фото: ОНФ в Башкирии

УФА, 2 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители пяти двухквартирных домов в поселке Подымалово по-прежнему ждут, пока застройщик устранит нарушения при строительстве жилья. Людей туда переселили из аварийного жилья, но жить там невозможно. К ситуации подключились представители регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Работы планировалось завершить к 31 октября, но 10 семей до сих пор живут в вагончиках или в съемных квартирах.

«Мы много занимаемся проблемами «нового аварийного» жилья. И считаем, что в Башкортостане худшие по качеству дома построены именно в Подымалово. Они больше похожи на садовые домики, чем на капитальное жилье для круглогодичного проживания. Совершенно непонятно, на кого рассчитаны квартиры, где на первом этаже расположены крохотные кухня и санузел, а в мансарде, куда ведет крутая лестница, – маленькая комната под скошенной крышей. Почему нельзя было построить нормальные квартиры с комфортной планировкой?» – прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Башкортостан[b] Виталий Брыкин[/b].

ОНФ в Башкирии

Вентиляцию строители в домах-полуфабрикатах установить забыли или вовсе не проектировали. Из-за этого деревянные элементы гниют, полы и стены покрываются плесенью и грибком, а зимой еще и инеем. Несмотря на проходящий рядом с домами газопровод, обеспечение квартир газовым оборудованием не предусмотрено проектом, помещения отапливаются маломощными электрическими конвекторами. Горячее водоснабжение обеспечивается при помощи электрических котлов, что в совокупности с недостаточной теплоизоляцией квартир приводит к большим финансовым затратам для жильцов. Сливная система не отвечает нормам, постоянно переполняется, и хозяевам приходится каждую неделю пользоваться услугами ассенизаторов, что также означает дополнительные расходы.

По слова Брыкина, пострадавшие обращаются к администрации Уфимского района, но натыкаются на непонимание. Независимая экспертиза, которую заказали жители, показала, что дальнейшая эксплуатация домов допустима только после проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных мероприятий. Активисты ОНФ обратились в прокуратуру с просьбой защитить права жителей домов-полуфабрикатов в Подымалово.