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В Башкирии в райцентрах откроют 10 кинозалов: первый запустили в Кушнаренково

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Кушнаренковского района

Фото: администрация Кушнаренковского района

УФА, 2 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Первый киносеанс в новом кинозале — аншлаг. В селе Кушнаренково открыли первый кинозал в районном доме культуры. Дебют киноленты в кушнаренковском кинозале — картина Александра Галибина «Сестренка» по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Все 372 места были заняты.

«Как и обещали, открыли в Кушнаренково кинозал с современным оборудованием, хорошей картинкой и звуком, возможностью показа кино в 3D и главное — одновременно с всероссийским прокатом. Фильм «Сестренка» по повести великого мастера Мустая Карима собрал полный зал! Уверен, что такое доброе трогательное знаковое начало, связанное с именем знаменитого писателя, даст большой импульс к дальнейшему культурному просвещению в районе», — прокомментировал глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин.

На первый показ в кинозал пришли целыми классами. Второклассница Алиса Салимуллина пообещала в следующий раз прийти в кино вместе с мамой и папой.

В районах Башкирии такие кинозалы должны открыться еще в 10 населенных пунктах. Средства на это выделяются из выигранных грантов.

Теги: кино
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