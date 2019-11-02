Фото: ИА «Башинформ» Под конец следующей недели в Уфу вернутся дожди и плюсовая температура Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

В столицу Башкирии на следующей неделе вернется тепло. Синоптики прогнозируют потепление до +10 градусов. Ночью по-прежнему будет прохладно: в понедельник до -12. Однако с каждым днем столбики термометров будут медленно, но верно двигаться вверх.

К 8 ноября температура воздуха поднимется до +8, +10 градусов.

Сопровождать потепление будут дожди. Поэтому и автомобилистам, и пешеходам следует быть внимательными на дорогах, так как возможно появление гололедицы.