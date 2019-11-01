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В Совете Федерации наградили Александра Москалева из Башкирии, спасшего родных из пожара

ОБЩЕСТВО
Фото: с сайта Совета Федерации

В Совете Федерации наградили Александра Москалева из Башкирии, спасшего родных из пожара Фото: с сайта Совета Федерации

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

1 ноября в Москве, в Совете Федерации прошла торжественная церемония награждения участников Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Медалью «За мужество в спасении» и благодарностью директора Росгвардии был награжден Александр Маскалев из Архангельского района Башкортостана, который ценой своего здоровья спас родных из пожара.

Случай произошел весной этого года. Внезапно загорелся дом семьи 17-летнего Саши. Рискуя жизнью, юноша за считанные минуты вытащил из дома младших брата и сестренку, а также помог выбраться маме. Находясь в горящем здании, Саша получил ожоги второй степени, после чего долго проходил реабилитацию.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Башкортостана Лилия Гумерова, которая приняла участие в церемонии, отметила, что чествование юных героев в Совете Федерации в канун Дня народного единства стало доброй традицией.

﻿«Совет Федерации во главе с Валентиной Матвиенко уделяет постоянное внимание вопросам воспитания подрастающего поколения. И мы рады приветствовать в верхней палате парламента детей и подростков из разных уголков нашей страны, поспешивших в трудную минуту на помощь ближним. На таких поступках, на таких примерах и воспитываются настоящие граждане», — сказала парламентарий.

Теги: награждение, Совет Федерации
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