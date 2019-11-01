Фото: Валерий Шахов Трехмиллионный пассажир аэропорта «Уфа» прилетел из Дубаи Фото: Валерий Шахов

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

1 ноября международный аэропорт «Уфа» встретил трехмиллионного пассажира. Им оказался уфимец Ильнур Шарипов. Мужчина вместе с супругой и двумя дочерями прилетел из «Дубаи» авиакомпанией Royal Flight.

«Интересно, что я еще с утра сегодня читал новости и увидел, что аэропорт «Уфа» сегодня обслужит трехмиллионного пассажира. И когда на подлете к городу в салоне самолете объявили мою фамилию, я безумно обрадовался»,- поделился эмоциями Ильнур Шарипов.

Счастливчику вручили подарки от МАУ «Уфа» и перевозчика. Последний подарил трехмиллионному пассажиру уфимских воздушных ворот сертификат на перелет в любую точку мира.

По словам супруги трехмиллионного пассажира башкирской столицы Эльвиры Шариповой, они летали в Дубаи отдыхать всей семьей.

«Это, можно сказать, историческая родина нашей старшей дочери Эмилии, она у нас там родилась. И около четырех лет мы там жили. Поэтому решили на осенних каникулах снова туда вернуться», — рассказала жена Ильнура Шарипова.

Генеральный директор МАУ «Уфа» Александр Андреев отметил, что в этом году воздушная гавань города опережает среднеотраслевой пассажиропоток. По итогам 2019 года уфимский аэропорт планирует обслужить от 3 млн 400 тыс до 3 млн 450 тыс пассажиров.

«О максимуме тоже надо думать. Следующая отметка 3,5 млн пассажиров», — сказал Александр Андреев.

Также аэропорт «Уфа» поставил для себя амбициозную цель – соединить столицу республики со всеми российскими городами-миллионниками.