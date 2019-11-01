В Башкирии возле молочно-товарной фермы обнаружен разлив канализационных стоков
В Башкирии возле молочно-товарной фермы обнаружен разлив канализационных стоков Фото: Минэкологии РБ
УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.
В селе Верхнечереккулево Илишевского района Башкирии возле молочно-товарной фермы обнаружен разлив канализационных стоков
На место выехали инспекторы Нефтекамского территориального комитета Минэкологии региона.
Установлено, что канализационный колодец, принадлежащий сельхозкооперативу им Куйбышева, переполнен, в результате чего происходит перелив сточных вод на почву.
В настоящее время последствия происшествия ликвидированы. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.