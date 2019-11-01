Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.77 ↓

EUR 71.19 ↓

1 ноября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии возле молочно-товарной фермы обнаружен разлив канализационных стоков

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии РБ

В Башкирии возле молочно-товарной фермы обнаружен разлив канализационных стоков Фото: Минэкологии РБ

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Верхнечереккулево Илишевского района Башкирии возле молочно-товарной фермы обнаружен разлив канализационных стоков

На место выехали инспекторы Нефтекамского территориального комитета Минэкологии региона.

Установлено, что канализационный колодец, принадлежащий сельхозкооперативу им Куйбышева, переполнен, в результате чего происходит перелив сточных вод на почву.

В настоящее время последствия происшествия ликвидированы. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Теги: экология
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Следкоме Башкирии сообщили подробности гибели уфимца в подъезде жилого дома
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении уб
В поисках пропавших без вести отца и двоих его детей задействованы все водолазы Уфы
В Уфе ведутся поиски пропавших 26 октября мужчины и двух его малолетних сыновей. Шестой день полиция и волонтеры прочесывают лесополосы и береговые лини
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре. Главный синоптик страны Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что в последний месяц осени по все
Следственный комитет Башкирии не комментирует информацию об обыске в Госкомстрое
Следственный комитет Башкирии не комментирует информацию об обыске в кабинете заместителя председателя Госстроя Артема Ковшова. Представители Госстроя Б
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть