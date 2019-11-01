Фото: Олег Яровиков Хабиров возглавил правительство; обыск в госкомстрое; бунт студентов - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Путин поддержал предложения Радия Хабирова; Кто есть кто в новом правительстве Башкирии; Когда семьи получат 300 тысяч за первенца; В больницах сменили главврачей; Кому дадут 100 тысяч на газификацию; Дольщики объявили голодовку. О главных событиях недели — в материале ИА «Башинформ».

В госкомстрое прошел обыск

Как стало известно «Ъ-Уфа», 30 октября в кабинете замглавы госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Артема Ковшова прошел обыск. В издании предположили, что обыск может быть связан с результатами проверки Контрольно-счетной палаты по эффективности расходования средств, направленных на реновацию санатория «Юбилейный» в Евпатории. Ревизоры выявили неэффективное расходование средств на 475,4 млн руб. Результаты ревизии были переданы в СКР. Позже издание выяснило, что обыск связан с уголовным делом о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома в Уфимском районе. В 2014-2017 годах Ковшов занимал должность первого замглавы Уфимского района. По словам Ковшова, уголовное дело, по которому он проходит свидетелем, «было возбуждено давно». «Его то закроют, то вновь откроют», — отметил он.

Радий Хабиров возглавил правительство и объявил его новый состав

28 октября на оперативном совещании Глава Башкортостана Радий Хабиров объявил, что сам возглавит правительство республики, и назвал его новый состав. У Радия Хабирова появилось два новых первых заместителя — Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов, сообщает «Башинформ». Свои посты сохранили Раиф Абдрахимов, Ильшат Фазрахманов, Ленара Иванова, Борис Беляев. Новыми вице-премьерами назначены Фанур Ягафаров, Ирек Сагитов и Рустам Муратов. В обновленном правительстве не получил поста бывший соратник Хабирова по Красногорску, экс-министр ЖКХ Михаил Киреев. Кто есть кто в новом правительстве РБ, и как Хабиров изменил названия министерств и ведомств — читайте здесь.

Ранее, 25 октября, Радий Хабиров возглавил региональное отделение «Единой России», сменив на этом посту Константина Толкачева, который 10 лет руководил отделением партии.

Студенты устроили бунт и заблокировали директора колледжа

В Стерлитамакском колледже искусств скандал, передает ГТРК «Башкортостан», там студенты заблокировали выход директору учебного заведения. Перед зданием колледжа собралось больше ста человек. Причиной недовольства стало неожиданное, посреди учебного года, увольнение учительницы математики. Учащиеся вступились за своего преподавателя и требовали аудиенции с руководством. Студенты говорят, что директор колледжа пряталась от них, чтобы уйти от этого разговора, а причиной увольнения стала личная неприязнь. Учащиеся характеризуют уволенную как отличного педагога и общественного деятеля. Также к директору у студентов накопилось много вопросов и претензий. К примеру, их занятия проходят в общежитии, здание колледжа признано аварийным и закрыто. А спортзал вовсе находится на жилом этаже. Поэтому студенты не просто требуют восстановить в должности преподавателя, они настаивают на увольнении директора.

Также на минувшей неделе школьник оскорбился поведением своего педагога и пожаловался на нее Главе РБ. В ситуации разбиралась детский омбудсмен. Конфликт был разрешен. Еще выяснилось, что в нескольких школах республики незаконно установлены длинные уроки. В итоге права школьников восстановили.

Когда семьи получат 300 тысяч за первенца

В Башкирии завершается программа «Получи 300 тысяч за рождение первого ребенка». «Башинформ» рассказывал, что семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, у которых до 1 января 2019 года родился первенец, имели право получить «сертификат» на 300 тысяч рублей. Им можно купить квартиру или построить дом в Башкирии. Из-за большого числа желающих выдачу свидетельств разделили на этапы. Первый этап — семьи, вставшие в очередь до 3 сентября 2018 года. Документы для них будут готовы в ноябре 2019-го. Второй этап — 1880 семей, вставших на учет после 3 сентября 2018-го. Сертификаты в рамках этого этапа можно будет получить в начале 2020 года.

Также жители республики могут получить до 100 тысяч рублей на газификацию домов. Право на это имеют участники и инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий; инвалиды; семьи, имеющие детей-инвалидов; многодетные семьи, постоянно проживающие в республике.

29 октября на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году, глава РБ Радий Хабиров отметил, что нужно проявить максимум внимания к ветеранам войны и что к юбилею Победы все ветераны должны быть обеспечены жильем. Сегодня в республике проживает 889 участников ВОВ.

В больницах сменили главврачей

30 октября стало известно, что в Башкирии сменились руководители трех крупнейших больниц. РКБ №1 им. Г. Куватова возглавила Эльза Сыртланова. Бывший главврач РКБ Ринат Нагаев перешел в уфимскую больницу №21. А экс-глава этой больницы Гульнара Мустафина заняла пост руководителя поликлиники №50 Уфы. Ранее «Башинформ» сообщил, что до 1 апреля 2020 года 18 учреждений здравоохранения подвергнутся масштабной реорганизации.

Бывшая компания первого вице-премьера попала в Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых надежных застройщиков страны. В список попала бывшая компания первого заместителя премьер-министра Башкирии Андрея Назарова. ГК «Гранель» заняла 8-е место, сообщает UfacityNews.ru. По данным издания, выручка компании за 2016-2018 год составила 156 млрд рублей. За это время застройщик ввел в эксплуатацию 480,2 тысячи кв. метров. Перед тем как занять пост в правительстве РБ, Назаров продал свои активы гендиректору компании Ильшату Нигматуллину, говорится в сообщении.

Важна тема поддержки и возрождения сельской медицины

31 октября Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в заседании президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области, которое провел президент РФ Владимир Путин. Ключевой темой заседания стали задачи регионов в сфере здравоохранения. По словам Путина, важным показателем позитивных перемен в этой сфере является рост средней продолжительности жизни с 70,9 года до 73,6 года в 2019-м. Однако более 60% россиян невысоко оценивают качество медицины, особенно в первичном звене. В связи с этим субъекты должны до 10 января 2020 года разработать свои программы модернизации первичного звена и до 1 июля их принять, информировал «Башинформ».

«Мы вышли с предложением усилить сельскую медицину. Потому что в Башкортостане довольно большая доля сельского населения, и для нас это очень важно», — прокомментировал по итогам заседания Радий Хабиров. Он также сообщил, что в целом по многим вопросам «мы вышли с предложениями, чтобы они вошли в состав поручений президента». «Президент поддержал многие наши предложения в части того, что людей действительно нужно избавлять от бумажных справок. Все надо переводить в «цифру», чтобы это было удобно, чтобы наши граждане не бегали неделями за какими-то бумажками», — добавил Хабиров.

Крик души дольщиков

Дольщики ЖК «Серебряный ручей» объявили голодовку. Тихий бунт люди устроили на съемной квартире в том же микрорайоне, передает «Вся Уфа». «Это крик души, просим, чтобы компания группы "Рассвет" сдала наши дома, наш дом 10 в эксплуатацию», — поясняют голодающие. Новоселье застройщик обещал ещё в 2012 году. По информации дольщиков 10-го дома, несколько месяцев назад первые этажи дома были проданы за 60 млн рублей. Но эти деньги, которые должны были пойти на строительство, куда-то «ушли». «Идет активное строительство только 9-го дома, в 10-м доме работ нет, подъезды закрыты, теплотрасса раскопана, никаких движений нет», — рассказывают дольщики. При этом, по словам представителя застройщика, 10-й дом сдадут до 20 декабря. Строительство завершено на 90%, а на месте ежедневно работают до 70 человек. Однако съемочная группа телеканала застала там лишь многочисленную армию охранников. В Госстрое сообщили, что не знали о проблемах 10-го дома, и пообещали уточнить данные и пригласить протестующих на встречу.

Отравились угарным газом

29 октября в Нефтекамске в доме на улице Удачной были обнаружены пять человек с признаками отравления угарным газом — 65-летний мужчина, 61-летняя женщина, мальчики 6 и 4 лет. Все они были госпитализированы. 33-летняя мать пострадавших детей погибла, сообщил «Башинформ». По данным Минздрава РБ на 30 октября, все четверо пациентов находятся в реанимации в Нефтекамской ЦГБ. Двое — в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

30 октября в деревне Тугузлы Кигинского района в частном доме обнаружили тела мужчины и женщины с признаками отравления угарным газом. СКР проводит проверку.

Получили 47 новых автобусов большой вместимости

1 ноября автопарк «Башавтотранса» пополнился 47 новыми автобусами «НефАЗ» и «ЛиАЗ». 44 из них будут работать на самых загруженных маршрутах Уфы, еще три — в Нефтекамске. Ключи от новых автобусов водителям вручил глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что республика и впредь будет помогать «Башавтотрансу» закупать новые автобусы, сообщил «Башинформ».

«Всё своё, всё родное»: легендарные «Песняры» побывали в Иглинском районе

Легендарная группа «Песняры» посетила историко-культурный центр белорусов Башкирии. Он находится в селе Балтика Иглинского района, передает БСТ. Звезды эстрады посмотрели работу танцевального коллектива, посетили библиотеку, осмотрели предметы быта первых белорусских переселенцев. Также балтийцам «Песняры» подарили две песни. «Побывать за столько километров от Белоруссии и приехать как домой. Колорит ощущается, люди – всё своё, всё родное. Люди помнят свою историю, помнят своих предков. Так интересно», — делится барабанщик «Песняров». Коллектив был создан в конце 60-х годов прошлого века, его песни вошли в золотой фонд поп-музыки. Отмечается, что белорусский ансамбль приехал в Башкирию на гастроли впервые.