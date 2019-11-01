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ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках Фото: Ксения Калинина

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

На дорогах Башкортостана 1 ноября пройдут массовые проверки водителей. Об этом информирует пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

«С целью недопущения дорожных происшествий и обеспечения безопасности на дорогах республики, Госавтоинспекцией Башкортостана будут проведены профилактические рейдовые мероприятия», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве предупредили, что на дорогах республики, из-за снега и понижения температуры воздуха, местами образовался гололёд. Движение транспорта осложнено.

«Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами и перекрестками, соблюдайте скоростной режим, очередность проезда и дистанцию», — рекомендовали в ГИБДД РБ.

Теги: ГИБДД РБ, проверки
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