ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках

В поисках пропавших без вести отца и двоих его детей задействованы все водолазы Уфы

В Уфе ведутся поиски пропавших 26 октября мужчины и двух его малолетних сыновей. Шестой день полиция и волонтеры прочесывают лесополосы и береговые лини