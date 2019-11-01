ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках
ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках Фото: Ксения Калинина
УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.
На дорогах Башкортостана 1 ноября пройдут массовые проверки водителей. Об этом информирует пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
«С целью недопущения дорожных происшествий и обеспечения безопасности на дорогах республики, Госавтоинспекцией Башкортостана будут проведены профилактические рейдовые мероприятия», — говорится в официальном сообщении.
В ведомстве предупредили, что на дорогах республики, из-за снега и понижения температуры воздуха, местами образовался гололёд. Движение транспорта осложнено.
«Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами и перекрестками, соблюдайте скоростной режим, очередность проезда и дистанцию», — рекомендовали в ГИБДД РБ.