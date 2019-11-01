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В Уфе обсудили вопросы развития поликультурных отношений в Центральной Азии

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в рамках IV Евразийского гуманитарного форума состоялась встреча представителей Экспертного Совета по культурному и духовному развитию дунган евразийского пространства с участием представителей народов из России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Китая.

Участники обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества на период до 2020 года по формированию и воплощению в жизнь исследовательского доклада «Дунганский мир евразийского пространства». Основанием для разработки этого доклада послужило решение международного форума «Этнос как связующий элемент глобального мира. Роль и возможности дунган в развитии евразийской интеграции», проведенного летом этого года на территории Казахстана.

Молодежная общественная организация «Интеллектуальный путь» на протяжении 2018-2019 годов в режиме общественной инициативы и народной дипломатии активно ведет работу по развитию поликультурной интеграции на территории государств Евразийского экономического союза, рассматривая и прорабатывая локальные миры народов и народностей, проживающих в Центральной Азии, и обеспечивая гармоничное развитие евразийского пространства.

Участники встречи сошлись во мнении, что вопрос культурного развития народов и народностей является одним из приоритетных аспектов государственной политики, особенно в многонациональных государствах. Укрепление дружеских уз и поликультурных нитей между народами в период укрепления межгосударственной экономической интеграции приобретает первостепенное значение в быстроразвивающемся и нестабильном глобальном мире. Во время активизации различных внешних угроз и опасностей, направленных на дестабилизацию и подрыв основных устоев, традиций и ценностей центральноазиатского региона, возрастает роль и значение не только государственного и межгосударственного регулирования вопросов межнационального развития и гармонизации отношений между народами различных культур и вероисповеданий. Но при этом возникает необходимость и в повышении роли представителей общественного сегмента евразийского пространства в процессе не только регулирования, но и развития международных отношений с учетом национальной самобытности и идентичности.

В этом плане конструктивна и перспективна позиция президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, с посылом о том, что построение самодостаточного, образованного и здорового общества невозможно без опоры на древнюю историю, культуру и на дружбу между всеми этносами и народами.

По итогам встречи организация «Интеллектуальный путь» и Экспертный Совет продолжат плановую работу по подготовке и проведению II международного форума «Этнос как связующий элемент глобального мира» в 2020 году в столице Кыргызстана.

Теги: международные отношения
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