Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии экс-полицейский попал за решетку за посредничество во взяточничестве Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Бирский межрайонный суд Башкирии вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего бывшего сотрудника полиции по статье «предложение посредничества во взяточничестве».

В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили, что в сентябре прошлого года полицейский предложил местному бизнесмену за взятку посодействовать в незаконном прекращении административного дела по поводу продажи алкоголя без лицензии. По договоренности, он должен был передать 100 тысяч рублей своим коллегам-полицейским.

Предприниматель сообщил о неправомерном предложении в полицию. После получения денег преступника задержали сотрудники собственной безопасности МВД по РБ.

Подсудимый не признал свою вину.

Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов сроком на 5 лет.