Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.77 ↓

EUR 71.19 ↓

1 ноября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии экс-полицейский попал за решетку за посредничество во взяточничестве

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии экс-полицейский попал за решетку за посредничество во взяточничестве Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Бирский межрайонный суд Башкирии вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего бывшего сотрудника полиции по статье «предложение посредничества во взяточничестве».

В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили, что в сентябре прошлого года полицейский предложил местному бизнесмену за взятку посодействовать в незаконном прекращении административного дела по поводу продажи алкоголя без лицензии. По договоренности, он должен был передать 100 тысяч рублей своим коллегам-полицейским.

Предприниматель сообщил о неправомерном предложении в полицию. После получения денег преступника задержали сотрудники собственной безопасности МВД по РБ.

Подсудимый не признал свою вину.

Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов сроком на 5 лет.

Теги: взяточничество
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Следкоме Башкирии сообщили подробности гибели уфимца в подъезде жилого дома
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении уб
В поисках пропавших без вести отца и двоих его детей задействованы все водолазы Уфы
В Уфе ведутся поиски пропавших 26 октября мужчины и двух его малолетних сыновей. Шестой день полиция и волонтеры прочесывают лесополосы и береговые лини
Следственный комитет Башкирии не комментирует информацию об обыске в Госкомстрое
Следственный комитет Башкирии не комментирует информацию об обыске в кабинете заместителя председателя Госстроя Артема Ковшова. Представители Госстроя Б
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре. Главный синоптик страны Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что в последний месяц осени по все
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть