В Башкирии экс-полицейский попал за решетку за посредничество во взяточничестве
В Башкирии экс-полицейский попал за решетку за посредничество во взяточничестве Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.
Бирский межрайонный суд Башкирии вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего бывшего сотрудника полиции по статье «предложение посредничества во взяточничестве».
В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили, что в сентябре прошлого года полицейский предложил местному бизнесмену за взятку посодействовать в незаконном прекращении административного дела по поводу продажи алкоголя без лицензии. По договоренности, он должен был передать 100 тысяч рублей своим коллегам-полицейским.
Предприниматель сообщил о неправомерном предложении в полицию. После получения денег преступника задержали сотрудники собственной безопасности МВД по РБ.
Подсудимый не признал свою вину.
Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов сроком на 5 лет.