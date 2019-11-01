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Жители Башкирии смогут увидеть соединение двух самых ярких планет

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт Уфимского планетария

Жители Башкирии смогут увидеть соединение двух самых ярких планет Фото: сайт Уфимского планетария

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Башкортостана 24 ноября на вечернем небе смогут увидеть соединение двух самых ярких планет и самых ярких светил нашего неба (после Солнца и Луны — прим. ред.) — Венеры и Юпитера.

По информации Уфимского планетария, в 19.00 часов Венера пройдет на 1,4 градуса южнее Юпитера. В этот момент планеты будут уже под горизонтом.

«Хотя их тесное сближение мы можем наблюдать уже после захода Солнца, найдя над юго-западным горизонтом яркую Венеру, а над нею менее яркий Юпитер. Конечно, видимость планет оставляет желать лучшего: они видны очень низко над горизонтом, и чтобы увидеть их, нужно выбрать место, с которого будет хорошо просматриваться открытый горизонт», — сообщили в планетарии.

Видны планеты будут непродолжительное время — менее полутора часов после захода Солнца.

Теги: уфимский планетарий
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