Фото: Ксения Калинина В Уфе пожаловались на продаваемую в магазине книгу о Гитлере Фото: Ксения Калинина

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском книжном магазине, на одной из полок, продается книга, посвященная биографии Гитлера. Как сообщает ТАСС, на этот факт пожаловался один из местных жителей – он еще летом просил убрать эту книгу из общего доступа.

Данным фактом занялась прокуратура РБ.

«Прокуратура Башкортостана изучит эту книгу на предмет экстремизма и решит, проводить проверку или нет. Если книга автобиографичная, то она не подпадает под запрет. Кроме того, книга не включена в список запрещенной литературы», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе надзорного ведомства.