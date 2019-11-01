Фото: Азур Эйр 142 пассажира не могут вылететь из Уфы в Анталью более 11 часов Фото: Азур Эйр

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Из Уфы в Анталью задерживается рейс авиакомпании «Азур-Эйр» более 11 часов. «Боинг 757-200» должен был отправиться из столицы Башкирии в 04.55 утра 1 ноября, однако самолет не прибыл в уфимский аэропорт.

«На рейс зарегистрировались 142 пассажира. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна, — объяснили агентству «Башинформ» в пресс-службе МАУ «Уфа». — Всем пассажирам предоставлены прохладительные напитки и горячее питание. Желающих разместили в гостиницу».

Предварительное время вылета самолета из Уфы в Анталью назначено на 16.05 местного времени. Рейс Анталья — Уфа авиакомпании «Азур Эйр» также задерживается на 12 часов.