Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.77 ↓

EUR 71.19 ↓

1 ноября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

142 пассажира не могут вылететь из Уфы в Анталью более 11 часов

ОБЩЕСТВО
Фото: Азур Эйр

142 пассажира не могут вылететь из Уфы в Анталью более 11 часов Фото: Азур Эйр

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Из Уфы в Анталью задерживается рейс авиакомпании «Азур-Эйр» более 11 часов. «Боинг 757-200» должен был отправиться из столицы Башкирии в 04.55 утра 1 ноября, однако самолет не прибыл в уфимский аэропорт.

«На рейс зарегистрировались 142 пассажира. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна, — объяснили агентству «Башинформ» в пресс-службе МАУ «Уфа». — Всем пассажирам предоставлены прохладительные напитки и горячее питание. Желающих разместили в гостиницу».

Предварительное время вылета самолета из Уфы в Анталью назначено на 16.05 местного времени. Рейс Анталья — Уфа авиакомпании «Азур Эйр» также задерживается на 12 часов.

Теги: аэропорт, задержка рейса
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Следкоме Башкирии сообщили подробности гибели уфимца в подъезде жилого дома
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении уб
В поисках пропавших без вести отца и двоих его детей задействованы все водолазы Уфы
В Уфе ведутся поиски пропавших 26 октября мужчины и двух его малолетних сыновей. Шестой день полиция и волонтеры прочесывают лесополосы и береговые лини
Следственный комитет Башкирии не комментирует информацию об обыске в Госкомстрое
Следственный комитет Башкирии не комментирует информацию об обыске в кабинете заместителя председателя Госстроя Артема Ковшова. Представители Госстроя Б
В Уфе в лесной зоне обнаружили замерзшего мужчину
Утром 31 октября в лесной зоне недалеко от Президент Отеля случайная прохожая обнаружила мужчину. Женщина выгуливала там собаку и набрела на пострадавшег
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть