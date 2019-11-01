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В штатном режиме: на дорогах Уфы работают 267 спецмашин и 260 рабочих

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба администрации Уфы

В штатном режиме: на дорогах Уфы работают 267 спецмашин и 260 рабочих Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жилищно-коммунальные службы Уфы в постоянном режиме ведут мониторинг состояния дорог, тротуаров, межквартальных проездов и дворовых территорий. Сейчас на линии работают 267 единиц техники и 260 дорожных рабочих.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения особое внимание уделяется посыпке подъемов, мостов и путепроводов и опасных участков. С пяти часов утра жилищные организации расчищают снег и посыпают тротуары и дворовые территории. К работе привлечены 772 дворника и 161 единица техники», — сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

В ведомстве напомнили, что ответственность по очистке от снега и наледи своих территорий, обеспечение безопасности сотрудников, посетителей и прохожих лежит на предприятиях, организациях и учреждениях Уфы. Это касается и арендаторов, и владельцев магазинов, кафе, объектов предоставления различных бытовых услуг, офисов и других объектов, а также остановочных павильонов: владелец должен содержать в чистоте и порядке всю платформу и следить, чтобы пассажиры могли без проблем садиться в автобус и выходить из него.

Теги: благоустройство
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