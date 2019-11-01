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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Основатель одной из соцсетей решил запретить политическую рекламу

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

﻿Политическая реклама в Twitter теперь будет запрещена, заявил основатель социальной сети Джек Дорси. Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович объяснил, почему было принято такое решение, сообщает «Радио Sputnik» (Москва).

Уточняя, почему Twitter решил запретить всю политическую рекламу по всему миру, Джек Дорси написал в своем аккаунте, что охват политических заявлений нужно зарабатывать, а не покупать. Дорси добавил, что речь идет не о свободе выражения, а о плате за охват политической публикации.

Президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович прокомментировал решение руководства Twitter: «Я бы назвал интернет сейчас «страной подстеленной соломки». По его словам, появилось два явления, за которые возможно засудить массовые ресурсы: это дезинформация, в частности политическая, и явление – deepfake. Масалович отметил, что сейчас есть технологии, которые позволяют исказить лицо, сделать видео с участием другого человека, которые трудно отличить от настоящего, и существуют доступные технологии подделки голоса. Он подчеркнул, что эффективной технологии противодействия или распознавания таких фейков пока нет. По его словам, Facebook обещает ее представить. «Сейчас массовые ресурсы очень сильно «подставляются» – их легко засудить за дезинформацию. Я думаю, Twitter, во-первых, решил подстраховаться, а во-вторых, наверное, испытывает давление. Сейчас просто усложнилась передовая информационной войны», – считает Андрей Масалович.

Новые правила соцсети могут вступить в силу с 22 ноября.

Теги: соцсети
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