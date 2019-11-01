Фото: Ксения Калинина В Башкирии снесли деревянные дома, построенные для отдыха браконьеров Фото: Ксения Калинина

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Белокатайского района Башкортостана проверила законность использования земель лесного фонда. Выяснилось, что в трех лесных кварталах Ургалинского участкового лесничества неизвестные построили три деревянных дома из сруба. Эти дома были приспособлены для отдыха браконьеров.

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, Министерство лесного хозяйства РБ не выдавало разрешений на их строительство, а территориальный отдел лесничества даже не пытался узнать, кто построил дома.

Поэтому прокуратура внесла в адрес министра лесного хозяйства представление об устранении нарушений. В итоге охотничьи домики были демонтированы, а два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.