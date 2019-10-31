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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии до 1 декабря отремонтируют все нестандартные подъезды

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии до 1 декабря отремонтируют все нестандартные подъезды Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане выявлен 871 «нестандартный» подъезд в 379 многоквартирных домах. Все они будут отремонтированы до 1 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба Правительства РБ.

Данные подъезды имеют особенности конструктивных элементов: две и более входные группы; две и более дверей в лифтовых и приквартирных холлах на одном этаже; коридорную систему планировки этажа; наличие более 8 квартир на одном этаже; витражное остекление фасада; увеличенную высоту стен («дома сталинской постройки 1931-1956 гг.»).

В Уфе таких подъездов 342 в 175 МКД. Для них требуется дополнительное финансирование на сумму 135,3 млн рублей. В остальных муниципалитетах 529 подъездов (204 МКД) требуют дополнительное финансирование на сумму 71,4 млн рублей.

В общей сложности республикой выделено дополнительное финансирование на ремонт таких подъездов 206,7 млн рублей.

Сейчас Региональным оператором проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций, которые продолжат выполнение ремонтных работ в «нестандартных» подъездах. Конкурсные процедуры будут завершены 5 ноября, ремонтные работ должны быть завершены не позднее 1 декабря 2019 года.

Теги: ремонт подъездов
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