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31 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Ростелеком» продолжает прием творческих работ на конкурс «Неизведанное Поволжье»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Ростелеком» продлил до 18 ноября срок подачи заявок на межрегиональный конкурс творческих работ «Неизведанное Поволжье».

Это могут быть эссе, исследования и фоторепортажи об интересных, но неизвестных за пределами региона местах, обычаях, праздниках, традициях и народных промыслах региона. Особая номинация – «Туристический маршрут» – для путешественников и специальная – для журналистов.

Цель конкурса – рассказать о достопримечательностях Поволжья и открыть новые направления для туризма и отдыха.

В конкурсе участвуют жители Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, республик Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также Удмуртской и Чувашской республик.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте﻿. Там же можно ознакомиться с правилами.

Победителей определит жюри, в составе которого представители из сфер науки, культуры и туризма, органов власти, медиа и «Ростелекома». Лучшие работы войдут в книгу «Неизведанное Поволжье 3.0», а их авторы получат ценные призы для путешествий и отдыха.

«Неизведанное Поволжье» – продолжение конкурса «Я тут был», который компания проводила в 2013 и 2014 годах. Третий сборник «Неизведанное Поволжье» на основе лучших конкурсных работ будет издан в 2020 году.

Теги: Ростелеком
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