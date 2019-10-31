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Пятеро уфимцев претендуют на места в командах наставников шоу «Танцы» на ТНТ

ОБЩЕСТВО
Фото: Пресс-служба ТНТ в Уфе

Пятеро уфимцев претендуют на места в командах наставников шоу «Танцы» на ТНТ Фото: Пресс-служба ТНТ в Уфе

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

2 и 3 ноября в шоу «Танцы» на ТНТ стартует этап отборов в команды наставников. Кастинги, которые начались в августе, прошли 177 человек – это рекордная цифра за всю историю проекта. Среди них – пятеро уфимцев: Тагир Гиндуллин, Ksu Max (Ксения Максимова), Энтони (Антон Богданов), а также супруги Илья и Альмира Дорны.

Уфимцы наряду с другими танцовщиками пройдут проверку разными стилями – хип-хопом, стрипом, контемпом, дэнсхоллом, экспериментальной хореографией, а также танцами в паре и в команде. На выполнение каждого задания у ребят будет всего час, за который они должны прочувствовать хореографию и пропустить ее через себя.

В шестом сезоне шоу немного изменились правила отбора: теперь перед этапом мастер-классов наставники выберут по шесть участников, которых они хотели бы видеть в своих командах, и посмотрят на их групповые выступления. Но это еще ничего не значит – в любой момент до финального отбора участник может потерять заветное место.

В субботу эфир стартует в 21.00, в воскресенье – в 18.00.

Теги: Танцы на ТНТ, Уфа
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