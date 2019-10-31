Фото: автор Психолог из Уфы объяснил, почему Halloween нравится детям Фото: автор

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Сегодня, 31 октября, отмечается современный международный праздник Хеллоуин (Halloween), восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Как официально, так и неформально, по всему миру этот день ежегодно празднуют в канун Дня всех святых. Большая часть празднующих – это дети и подростки.

По мнению психолога Елены Садыковой, любовь ко всему потустороннему, жуткому, кошмарному — это общечеловеческий способ контроля страха смерти.

«Это безопасная игра в смерть, с помощью которой мы как бы говорим этому страху: «Смотри, я могу в тебя поиграть. Я могу в тебя нарядиться. Значит, я тобой управляю. И мне уже не так страшно». Для подростков идентификация с монстрами в Хеллоуин – это способ безопасно проживать свою агрессию и негативные эмоции. Механизм тот же самый, что и с любовью к тяжелому року. В реальной жизни быть злым нельзя — не разрешают, не одобряют. Но бунтовать хочется, потому что присутствует подавленная злость на родителей, зависимость от которых не даёт быть взрослым в полной мере. Дети помладше тоже любят монстров. Это часть детского магического мышления, их в этом возрасте больше интересуют сверхспособности волшебных существ. Часто это компенсация родительского контроля. Дети всегда вынуждены находиться в рамках воли взрослых и хотя бы в фантазиях им хочется не иметь никаких рамок вообще. Уметь летать, колдовать, превращаться в невидимок».

На вопрос, стоит ли беспокоиться родителям о таких увлечениях ребенка, психолог ответила: «Только в том случае, если ребенок начинает вести себя агрессивно, если поведение становится опасным для него и окружающих. В случае с подростком «бить тревогу» — это максимально уважительно предложить вместе посетить психолога или попытаться выйти на откровенный разговор самостоятельно».