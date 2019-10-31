Фото: Госсобрание РБ Спикер парламента Башкирии рассказал в Страсбурге о языковой политике в России и регионе Фото: Госсобрание РБ

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

По коэффициенту полиэтничности Россия занимает ведущее место в мире, об этом заявил Председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев на пленарном заседании 37-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Он рассказал о языковой политике Российской Федерации и Башкортостана. Константин Толкачев отметил, что в России проживают представители 190 национальностей.

«Национальная политика российского государства заключается в поддержке и сохранении языкового многообразия и культурной самобытности. Мы не потеряли ни одного языка даже самой малой народности. Российские регионы образованы по национально-территориальному признаку с учетом сложившегося в стране национального многообразия. В числе 85 российских регионов 22 национальные республики, четыре автономных округа, одна автономная область», — привел данные спикер республиканского парламента.

Он особо подчеркнул, что республики как субъекты Российской Федерации имеют собственное законодательство о языках.

«В нашей стране сложилась уникальная модель правового регулирования данной сферы: более 30 языков на уровне субъектов имеют статус государственного, чему нет аналогов в мире. В органах государственной власти, местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации», — сказал спикер.

В пример Председатель Государственного Собрания привел Башкортостан и принятый республиканским парламентом Закон «О языках народов Республики Башкортостан».

«Работа в органах государственной власти и местного самоуправления в Башкортостане осуществляется на русском языке. Также может использоваться башкирский язык, – отметил Константин Толкачев. – В данном случае это является мерой возможного поведения, которой субъекты данных правоотношений могут воспользоваться по своему усмотрению. В то же время в других республиках, например в Бурятии, Калмыкии, Татарстане, деятельность высших органов власти регулируется на двух государственных языках в обязательном порядке».

Помимо председателя парламента Башкортостана по обозначенной теме выступил Эндрю Доусон из Великобритании. Константин Толкачев отметил в диалоге с коллегой, что российское законодательство опирается на принципы сохранения, развития, использования и защиты языков с учетом как международно-правовых актов, так и региональной специфики, и предложил европейским парламентариям заимствовать этот положительный опыт, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.