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31 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Юные Познеры и Парфеновы «захватили» эфир башкирского телевидения

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

31 октября одновременно на семи медиаплощадках четырех телеканалов и трех радиостанций Уфы вышли подростки, представляющие восемь школ журналистики со всей России. В Уфе уже в четвертый раз проходит Всероссийский медиафестиваль-тренинг «Детям дали камеру» для всех школьников России.

В столице Башкирии собрались 200 юных журналистов, блогеров, телеведущих из девяти городов России: Уфы, Казани, Симферополя, Иркутска, Курска, Новосибирска, Тюмени, Сочи, Ульяновска.

Ведущая программы «Орел и решка» Ольга Антипова, которая вела сезон «Мегаполисы» из 20 самых ярких столиц мира, провела Чемпионат по первому стендапу из знаменитого трэвал-шоу с подбрасыванием монетки. Подростки были поделены на пары ведущих и на эту работу им было отведено 12 часов.

На церемонии закрытия определятся лучшие ведущие, но уже сейчас Ольга отметила, что главной сложностью для юных медийщиков является импровизация.

Антон Михалёв, режиссёр телепроектов на каналах «Карусель», «О!», «Дисней» и Nickelodeon рассказал о тупиках медиа творца, а так же подготовил ребят к работе в прямом эфире утреннего шоу «Утро в столице», которое отвели полностью дети на телеканале «Вся Уфа».

Работа над эфиром началась задолго до приезда в Уфу. Антон раздал всем делегациям задание на производство сюжетов для прямого эфира. Таким образом, программа «Утро в столице» полностью состояла из работ детей: новости, прогноз погоды, ведение из студии, информационные сюжеты.

Продюсер СТС Никита Карцев провел мастер-класс и дал домашнее задание участникам фестиваля — снять эпизод сериала про школу чудес, таким образом детский форум в Уфе подтвердил статус фестиваля-тренинга, на котором очень много внимания уделяется практической составляющей программы.

Фестиваль организовала Школа телевидения «Телешко» при поддержке администрации г. Уфы, телеканала «Тамыр», Общественной организации «Матери Республики Башкортостан», ГУП ТРК «Башкортостан», ПЦ «Вся Уфа», ВГТРК «Россия-Башкортостан».

Теги: телевидение, дети
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