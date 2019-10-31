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Следственный комитет не комментирует информацию об обыске в Госкомстрое

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Следственный комитет не комментирует информацию об обыске в Госкомстрое Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Следственный комитет Башкирии не комментирует информацию об обыске в кабинете заместителя председателя Госстроя Артема Ковшова. Представители Госстроя Башкирии подтвердили, что 30 октября правоохранительные органы проводили оперативные мероприятия. Артем Ковшов выступил свидетелем, к работе Госстроя отношения это не имеет, сообщили агентству «Башинформ» в ведомстве.

«Это вопрос с его прошлой работы в администрации Уфимского района. Речь идет о предоставлении участка в 2016 году. В настоящее время Артем Ковшов находится на работе и исполняет свои служебные обязанности», — сообщили представители Госкомитета РБ по строительству.

Теги: СК по РБ, Госкомстрой
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