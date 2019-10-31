



УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сразу три команды УГАТУ вышли в полуфинал чемпионата мира по программированию. Основной тур четвертьфинальных соревнований состоялся 26 октября в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б.Н.Ельцина (г. Екатеринбург). В нём приняли участие 102 команды, представляющие 36 учебных заведений из 21 города.

Дипломом 2-й степени и медалью за успехи награждена наша команда God’s Choice: Вадим Зинов, Екатерина Степанова и Никита Тараторин. Честь УГАТУ будут отстаивать также команды: I love Paris (Александр Трубин, Илья Пахтусов, Игорь Шепшелевич) и Оh sht im sorry(Алмас Гиниатуллин, Эмиль Муртазин, Юлия Шарипова). Полуфинал чемпионата состоится в Санкт-Петербурге 29 ноября.

Представители УГАТУ — студенты факультета информатики и робототехники (декан профессор Нафиса Юсупова) и общенаучного факультета (декан профессор Владимир Водопьянов). Руководят их подготовкой преподаватели кафедры вычислительной математики и кибернетики доценты Александр Фридлянд и Юлия Валиахметова, ассистент Артем Рипатти (двукратный финалист чемпионата мира).

Студенты УГАТУ участвуют в состязаниях по программированию с 1996 года и постоянно показывают высокие результаты. В 2005 году команда впервые вышла в финал мирового первенства и была 13-й в Шанхае (Китай). А уже через год стала бронзовым призером финала в Сан-Антонио (Техас, США). После этого сборные УГАТУ еще трижды выходили в финал: в 2010 (Харбин), в 2012 (Варшава) и в 2013 (Санкт-Петербург, 14 место).

Международная студенческая олимпиада по программированию International Collegiate Programming Competition (ICPC, в прошлом — ACM ICPC) — это крупнейшая в мире студенческая командная олимпиада по программированию, за лидерство в которой сражаются студенты из 2500 университетов более 100 стран. Она проводится ежегодно с 1977 года. До 1989 года в олимпиаде преимущественно участвовали команды из США и Канады, а за пределами США мероприятие впервые прошло только в 1999 году.

Команда состоит из трех студентов со следующими ограничениями: они должны быть не старше 24 лет, не более двух раз участвовать в финале олимпиады, не более пяти раз проходить региональный отбор.