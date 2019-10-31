УГНТУ показал отличные результаты в исследовании Минобрнауки России и Яндекса

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский государственный нефтяной технический университет входит в топ-группу российских вузов по данным исследования Высшей школы экономики и Яндекса при поддержке Минобрнауки России и Рособрнадзора. Исследование касалось итогов летней приемной кампании в российские вузы.

«Впервые в истории российского высшего образования на большую половину бюджетных мест зачислены отличники, в свою очередь, на платных местах отличников теперь больше 30%», – сообщается на сайте мониторинга качества приема в вузы.

Вузы в мониторинге традиционно делятся на «зеленую» группу, в которой доля отличников (от 70 баллов) превышает 50%, «белую», набравшую в основном «хорошистов» с баллами от 56 до 70, и «красную», которая приняла на первый курс больше половины студентов со средним баллом ЕГЭ меньше 56, что примерно соответствует школьной тройке.

Уфимский государственный нефтяной технический университет входит в «зеленую» группу отличников. В рейтинге качества приема на бюджетные места в 2019 году вуз с филиалами занимает 66-е место по стране со средним баллом ЕГЭ 77,7 (в 2018 году УГНТУ занимал 56-е место со средним баллом ЕГЭ 76,9).

Показательным является и качество бюджетного приема по группам направлений, там, где число зачисленных на бюджет более 10 человек. Итоги мониторинга показали, что сильнейшие абитуриенты УГНТУ, средний балл которых 80 и выше, в этом году выбирали такие популярные направления, как «Автоматика и управление» (80,7), «Информатика и вычислительная техника» (80,8), «Международные отношения» (86,1), «Менеджмент» (85,0), «Сфера обслуживания» (80,8), «Химическая технология и биотехнологии» (81,5), «Экономика» (85,3).

А по 5 группам направлений – «Геология», «Нефтегазовое дело», «Строительство», «Пищевые технологии» и «Химическая и биотехнологии» – УГНТУ входит в топ-10 вузов – участников мониторинга.

По итогам приемной кампании 2019 года почти все вузы Башкирии продемонстрировали повышение среднего балла зачисленных студентов. Так, средний балл ЕГЭ первокурсников-бюджетников УГНТУ составил 77,7, БГМУ – 75,3, БГПУ им. М. Акмуллы – 71,4, УГАТУ – 70,0, БашГУ– 68,2, БГАУ – 61,5.

Мониторинг проводится с 2010 года и служит важным показателем не только качества знаний зачисленных на первый курс абитуриентов, но и репутации самых университетов, а также является ключевым ориентиром при выборе абитуриентами вуза и образовательной программы. Качество приема оценивается по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на первый курс по итогам ЕГЭ. Результаты победителей и призеров олимпиад школьников, которых вузы зачислили без вступительных испытаний, засчитываются как 100 баллов.