Фото: Корпорация развития РБ Башкирия готовит документы для подачи заявки на создание научно-образовательного центра Фото: Корпорация развития РБ

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Для успешного функционирования научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) в регионах следует законодательно закрепить их статус и преференции. Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы создания НОЦ в субъектах Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Наука». От Башкортостана в мероприятии приняли участие директор по развитию Корпорации развития РБ Руслан Казыханов, ректор УГАТУ Сергей Новиков и ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

«Когда в законе есть формулировка, когда есть правовое поле, то и инвесторы, и бизнес по-другому к этому относятся, — подчеркнула Лилия Гумерова.

Сенатор напомнила, что по Указу Президента РФ в рамках национального проекта «Наука» к 2024 году запланировано создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции науки, образования и бизнеса. Лилия Гумерова отметила, что уже в этом году такие центры созданы в пяти пилотных регионах — Пермском крае, Белгородской, Нижегородской, Кемеровской и Тюменской областях. Их представители рассказали о текущей ситуации с реализацией программ деятельности центров и о барьерах, которые снижают качество работы участников НОЦ.

В дискуссии приняли участие представители субъектов Российской Федерации, получивших статус НОЦ в 2019 году, а также участники из регионов, которые планируют получение данного статуса в 2020-2021 годах.

«Мы поделились опытом Республики Башкортостан в части создания и развития НОЦ в регионе, — отметил Руслан Казыханов, — на сегодня переходим от стадии концептуализации (выбора направлений, тематик, формирования рабочих органов НОЦ) к сборке программы деятельности центра в увязке как с представителями крупного бизнеса, так и предприятиями малого и среднего предпринимательства. Большой интерес Корпорации развития РБ в том, что наши инструменты сопровождения позволят быстрее добиться результатов участникам НОЦ, разместить производства в индустриальных и технопарках, получить налоговые льготы и другие преференции, обеспечить участие в проектах и программах институтов развития России».

Все предложения, сформулированные Корпорацией развития РБ, нашли отражение в проекте резолюции мероприятия, в том числе в части доработок методических рекомендаций по формированию программ деятельности НОЦ.

«Дополнительно мы акцентировали внимание на необходимость скорейшего изменения нормативно-правового регулирования ряда аспектов деятельности НОЦ — в части предоставления налоговых льгот, формализации каждой формы поддержки НОЦ для участников-предприятий реального сектора экономики, отражении в законодательстве дефиниций новых объектов инновационно-производственной инфраструктуры (агробиотехнопарк), уточнении сроков предоставления преференций участникам НОЦ — предприятиям реального сектора экономики. Важно знать, на какой срок предоставляются льготы, чтобы мотивировать инвесторов», — уточнил Руслан Кызыханов.

В рамках проекта строительства межвузовского студенческого кампуса Корпорацией развития РБ озвучены предложения в части упрощения условий предоставления федерального капитального гранта на строительство социальной инфраструктуры кампуса с 25-40% от общего объема финансирования до 50% для тех субъектов РФ, в рамках которых функционирует НОЦ мирового уровня.

Башкирия претендует на включение во вторую очередь проекта НОЦ в 2020 году. Сейчас рабочая группа проекта приступила к формированию пакета документов для подачи заявки.

Ранее Радий Хабиров подписал распоряжение о создании научно-образовательного центра «Цифровые технологии и новые материалы для повышения эффективности добычи, транспорта и глубокой переработки углеводородного сырья». НОЦ объединит ведущие научные и образовательные организации высшего образования Республики Башкортостан.