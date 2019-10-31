Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.87 ↑

EUR 71.00 ↓

31 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе в лесной зоне обнаружили замерзшего мужчину

ОБЩЕСТВО
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

В Уфе в лесной зоне обнаружили замерзшего мужчину Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Утром 31 октября в лесной зоне недалеко от Президент Отеля случайная прохожая обнаружила мужчину. Женщина выгуливала там собаку и набрела на пострадавшего, который упал в овраг.

К месту ЧП прибыл отряд спасателей. Выяснить у мужчины, как он туда попал, у сотрудников Управления гражданской защиты Уфы не получилось. Он смог сообщить только то, что сильно замерз. На носилках его перенесли к машине скорой помощи и передали медикам. Пострадавший госпитализирован.

Теги: Управление гражданской защиты Уфы, спасатели
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии здоровья отравившихся угарным газом
В пресс-службе Министерства здравоохранения Башкортостана сообщили о состоянии здоровья членов семьи, отравившихся, предположительно, угарным газом в со
Башкирские фолк и рок-группы наградили медалями к 100-летию республики
Башкирские фолк и рок-группы наградили юбилейными медалями к 100-летию республики. Награждение приурочили к большому ретро-концерту культовых в 90-е годы
В ГИБДД Башкирии произошли кадровые изменения
В Госавтоинспекции Башкортостана произошли кадровые изменения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, приказом министра внутренних дел по РБ на должност
История нигерийца, обвиняемого в изнасиловании проститутки из Уфы, попала на Первый канал
Валерия, Виктория, Ксюша, Вероника, Даниэла – именно такими именами в интернете на специфических сайтах представлялась 41-летняя проститутка из Уфы, кото
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть