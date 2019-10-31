Фото: Управление гражданской защиты Уфы В Уфе в лесной зоне обнаружили замерзшего мужчину Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Утром 31 октября в лесной зоне недалеко от Президент Отеля случайная прохожая обнаружила мужчину. Женщина выгуливала там собаку и набрела на пострадавшего, который упал в овраг.

К месту ЧП прибыл отряд спасателей. Выяснить у мужчины, как он туда попал, у сотрудников Управления гражданской защиты Уфы не получилось. Он смог сообщить только то, что сильно замерз. На носилках его перенесли к машине скорой помощи и передали медикам. Пострадавший госпитализирован.