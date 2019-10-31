Башкирия в федеральных СМИ: О хищении акций ТЭКа; обыске в госкомстрое и чтении

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии работу с целями нацпроекта «Здравоохранение» синхронизируют с мероприятиями в рамках «сентябрьского указа» главы региона.

Синхронная работа. В Башкирии целевые показатели нацпроекта «Здравоохранение» синхронизированы с мероприятиями, планируемыми в рамках «сентябрьского указа» главы региона Радия Хабирова, сообщает ИА REGNUM и поясняет, что «в частности, в республике запланировано строительство нового корпуса Республиканского кардиоцентра, Центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы, многофункционального больничного комплекса в уфимском микрорайоне Затон, двух роддомов, 12 поликлиник, трех сельских врачебных амбулаторий, 167 ФАПов». В агентстве напомнили, что сейчас Радий Хабиров «принимает участие в семинаре-совещании по вопросам здравоохранения в Калининградской области, который проходит в рамках подготовки к расширенному заседанию Госсовета». 31 октября его проведет президент России Владимир Путин. Тема этого заседания — проблемы и перспективы развития системы здравоохранения в стране, говорится в REGNUM.

Нас подключат к эксперименту. «Ведомости» узнали, что с 2020 года налоговый режим для самозанятых могут распространить еще на 19 регионов, в числе которых Республика Башкортостан. Готовится соответствующий проект поправок к закону. Как пояснили в газете, сейчас эксперимент проходит в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. «По его условиям гражданин с ежегодным доходом до 2,4 млн руб., оказывающий платные услуги и не нанимающий работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить при работе с людьми налог по ставке 4%, а при работе с компаниями – налог по ставке 6%». По данным ФНС, самыми распространенными профессиями среди самозанятых являются водитель такси, арендодатель квартиры, консультант и репетитор.

«В Башкирии в кабинете замглавы госкомстроя прошел обыск», — пишут «Новые Известия». Как сообщается, «в кабинете заместителя руководителя госкомитета по строительству и архитектуре Артема Ковшова сотрудники правоохранительных органов провели обыск». Однако информации относительно причин проведения оперативного мероприятия пока нет, отмечают в издании.

Раскрыты схемы хищений средств из Промсвязьбанка. Газете «Коммерсантъ» стали известны подробности уголовного дела бывших владельцев этого банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, заочно арестованных Басманным судом для международного розыска. «По версии следствия, используя кипрский филиал банка, братья за пять дней под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд рублей, 575 млн долларов и 24,4 млн евро, а еще за один день легализовали 39 млрд рублей и 169 млн долларов». Сообщается, что следственную группу по делу банкиров Ананьевых возглавляет старший следователь по особо важным делам ГСУ СКР Алексей Весельев. «Весельев известность получил пять лет назад, когда в рамках расследования обстоятельств хищения акций предприятий, входящих в ТЭК Башкирии, по его ходатайствам был объявлен в международный розыск сын тогдашнего президента республики Урал Рахимов, отправлен под домашний арест глава АФК «Система» Александр Евтушенков и приняты обеспечительные меры по акциям предприятий, входящих в «Башнефть». В итоге акции были возвращены государству, а потом выкуплены «Роснефтью», — рассказали в издании.

«Тонкое искусство пофигизма». Башкирия вошла в число самых читающих российских регионов. Рейтинг составила группа компаний «Литрес», проанализировав продажи электронных и аудиокниг, пишут «Известия». На первом месте по чтению Москва и Московская область, второе место занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область, третье — Кубань. После нее расположились Свердловская и Новосибирская области, а далее Башкирия, говорится в сообщении. Авторы исследования отмечают, что самое большое количество продаж демонстрируют такие жанры, как фэнтези, психология, мотивация, знания и навыки, фантастика и современная проза. По данным РИА Новости, самыми популярными книгами, проданными сервисом ЛитРес в первом полугодии 2019 года, стали «Подсознание может всё!», «Тонкое искусство пофигизма» и «Очаровательный кишечник».