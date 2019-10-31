Башгоспедуниверситет готовится к созданию Центра современных математических исследований









УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ».

Намечены мероприятия по развитию в Уфе Центра современных математических исследований. Это произошло врамках визита в Башкирию директора федерального Института проблем передачи информации имени А.А.Харкевича РАН Андрея Соболевского состоялась его встреча с ректором Акмуллинского университета Салаватом Сагитовым. Институт, возглавляемый профессором РАН Андреем Соболевским, специализируется на выполнении фундаментальных научных исследований и прикладных разработок в области проблем передачи, распределения, обработки информации и управления в технических и живых системах.

В ходе встречи в Уфе обсуждался вопрос более тесного сотрудничества с вновь образованным в Акмуллинском университете Институтом физики, математики, цифровых и нанотехнологий. Салават Сагитов ознакомил гостя с распоряжением главы республики, согласно которому на базе Башгопедуниверситета будет создан научно-образовательный Центр современных математических исследований. Вновь образуемый Центр будет объединять усилия ученых Института математики УФИЦ РАН, Акмуллинского университета и других вузов Башкирии в развитии как фундаментальных исследований и прикладных разработок, так и в углубленной математической подготовке школьников и студентов региона.

Андрей Соболевский и Салават Сагитов договорились о плотном взаимодействии ученых двух учреждений в рамках деятельности Центра современных математических исследований, в частности о ежегодном проведении математических школ-семинаров для учащихся республики при участии ведущих ученых-математиков Института имени Харкевича и Московского государственного университета имени Ломоносова.

Кроме того, стороны договорились о проведении совместных исследований в области математики в рамках формируемого в Башкортостане Научно-образовательного центра мирового уровня.