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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башгоспедуниверситет готовится к созданию Центра современных математических исследований

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ».

Намечены мероприятия по развитию в Уфе Центра современных математических исследований. Это произошло врамках визита в Башкирию директора федерального Института проблем передачи информации имени А.А.Харкевича РАН Андрея Соболевского состоялась его встреча с ректором Акмуллинского университета Салаватом Сагитовым. Институт, возглавляемый профессором РАН Андреем Соболевским, специализируется на выполнении фундаментальных научных исследований и прикладных разработок в области проблем передачи, распределения, обработки информации и управления в технических и живых системах.

В ходе встречи в Уфе обсуждался вопрос более тесного сотрудничества с вновь образованным в Акмуллинском университете Институтом физики, математики, цифровых и нанотехнологий. Салават Сагитов ознакомил гостя с распоряжением главы республики, согласно которому на базе Башгопедуниверситета будет создан научно-образовательный Центр современных математических исследований. Вновь образуемый Центр будет объединять усилия ученых Института математики УФИЦ РАН, Акмуллинского университета и других вузов Башкирии в развитии как фундаментальных исследований и прикладных разработок, так и в углубленной математической подготовке школьников и студентов региона.

Андрей Соболевский и Салават Сагитов договорились о плотном взаимодействии ученых двух учреждений в рамках деятельности Центра современных математических исследований, в частности о ежегодном проведении математических школ-семинаров для учащихся республики при участии ведущих ученых-математиков Института имени Харкевича и Московского государственного университета имени Ломоносова.

Кроме того, стороны договорились о проведении совместных исследований в области математики в рамках формируемого в Башкортостане Научно-образовательного центра мирового уровня.

«Уфа, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Екатеринбургом уже многие годы является признанным математическим центром страны. Отрадно, что в регионе уделяется столь пристальное внимание математике, что подтверждается созданным по распоряжению Радия Хабирова Центром современных математических исследований. Уверен, деятельность нового Центра, базой которого станет Башгоспедуниверситет, даст новый импульс в этом направлении. Уже сегодня определены серьезные партнеры, такие как МГУ им.Ломоносова, Институт математики УФИЦ РАН, наш НИИ, ученые которых будут совместно работать над решением серьезного спектра задач и воспитывать новое поколение математиков», — отметил Андрей Соболевский.

Теги: БГПУ имени М. Акмуллы
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