Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии есть стимулы для роста числа лицензированных частных детских садов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии есть стимулы для роста числа лицензированных частных детских садов. Доступные цены аренды муниципальной недвижимости, удовлетворяющей всем критериям, и необходимый объем субсидий может сдвинуть дело с «мертвой точки».

Проблемы лицензирования образовательных услуг обсудили представители частного бизнеса Башкирии вместе с руководителями заинтересованных министерств и ведомств. Организатором круглого стола выступил медиахолдинг РБК Уфа при поддержке Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Башкортостана.

По мнению предпринимателей, лицензия не только гарантирует качественные образовательные услуги, но и обеспечивает соблюдение закона об образовании и мер безопасности пребывания детей в частных детских садах. В республике действует 33 дошкольных учреждения и 7 частных школ, которые имеют лицензии, при этом более 50 образовательных организаций в Уфе работают без этого документа, и количество их с каждым годом растет.

Директор Некоммерческого партнерства негосударственных образовательных организаций «Детство» РБ Лилия Исламова полагает, что любое проявление инициативы для субъектов рынка может быть наказуемо.

«Это очень сдерживает, есть часть, которая не хочет проявляться», — пояснила она.

Вместе с тем, по ее мнению, лицензирование помогает упорядочить деятельность самой организации, что необходимо доносить до родителей.

«Должно стать больше тех из них, которые относятся осознанно к вопросу и понимают, что детский сад, собственники которого предпочли выйти из «тени» и получили лицензию, сами воспринимают свои цели и задачи по работе с их детьми на более высоком уровне».

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак, признав, что проблема теневого бизнеса в этом секторе рынка существует, апеллировала к закону об обращении граждан, который требует официальных запросов в контролирующие органы.

«Если кому-то стала известна подобная информация, ее следует направить и в прокуратуру, и в надзорные органы, а там уже включатся другие механизмы. К сожалению, у тех ведомств, которые здесь находятся, нет функции оперативно-розыскной деятельности, как у МВД», — пояснила она.

«Того объема лицензированных детских садов, который есть, явно не хватает», — подчеркнул первый заместитель министра образования Ильдар Мавлетбердин.

Замминистра сообщил, что программа поддержки ясельных групп, которая предполагает субсидирование до 300 тысяч рублей в расчете на одно дополнительное место для ребенка до трех лет, будет действовать минимум три года.

«Наша задача – собрать соответствующие заявки с частных детских садов по открытию дополнительных групп. Деньги в бюджет республики будут направлены», — подтвердил Мавлетбердин.

Кроме того, он напомнил о необходимости для любого детского сада регистрации в системе единой электронной очереди на детские сады.

Руководитель ЦИСС Башкортостана Ирина Абрамова высказала предположение, что 33 лицензированных частных детских сада существуют давно, и при выходе на рынок их собственники могли выбирать помещения, соответствующие стандартам и санПИНам.

«Такой недвижимости сейчас практически нет, поэтому необходимо создавать банк данных муниципальной недвижимости под эти цели», — считает Абрамова.

Она полагает, что стимулировать детские сады выходить из «тени» можно создавая условия в виде доступной муниципальной аренды недвижимости, удовлетворяющей всем критериям. Если сама услуга не станет наконец востребована – малый бизнес «перетечет» в иную сферу деятельности, где соотношение рисков и доходности будет более привлекательным.