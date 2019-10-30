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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии колясочник был вынужден несколько лет пользоваться опасным крутым пандусом

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Стерлитамаке ветерану боевых действий, прикованному к инвалидному креслу, несколько лет приходилось пользоваться небезопасным крутым пандусом в доме. Инвалид обратился в республиканское отделение Общероссийского народного фронта с просьбой помочь. Через полгода в его доме установили полноценный, удобный пандус.

В многоэтажке по улице Полевой дорожка для въезда в дом, действительно, оказалась очень неудобной, убедились общественники.

Подняться через такой пандус сможет не каждый здоровый человек, его наклон — 35-45 градусов.

Преградой для маломобильных граждан здесь являлось не только крыльцо, но и лестница, ведущая к лифту. Чтобы хоть как-то добираться до подъемника, мужчина вместе с отцом смастерил самодельный пандус, но это не решило проблему. Инвалид призвал к помощи «фронтовиков».

Общественники направили обращение в администрацию города с просьбой установить в доме отвечающие всем нормативам пандусы.

Спустя полгода работы были выполнены. Теперь входная группа подъезда, где проживает инвалид-колясочник, соответствует всем требованиям доступной среды.

﻿«Необходимо отметить активную позицию нашего заявителя. Он заручился согласием соседей – собственников многоквартирного дома, оперативно согласовал проект, сделал все возможное для того, чтобы ускорить работу», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Николай Кириллов.
﻿«Таких историй по республике много. Поэтому к решению проблемы требуется системный подход. Каждый человек с ограниченными возможностями должен знать, что вопросы доступной среды в его доме решаемы. На уровне республиканских и местных органов власти нужно принять программы по созданию доступной среды. Источниками финансирования могут быть региональные и муниципальные бюджеты, средства юридических лиц и самих граждан», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Надежда Крылова.

Теги: доступная среда
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