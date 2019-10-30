Фото: ИА «Башинформ» Башкортостан вошел в тройку регионов-лидеров по освещению в СМИ нацпроектов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкортостан вошел в тройку регионов- лидеров по освещению в СМИ нацпроектов.

Компания «Медиалогия» составила сентябрьский рейтинг регионов, о которых чаще всего писала пресса в контексте указа Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Москва возглавила список. Вторую строчку рейтинга занял Краснодарский край. Республика Башкортостан замкнула тройку лидеров.

О Башкирии пресса сообщала, что в республике на базе сельских школ начали работу 133 образовательных центра «Точка роста». Освещалось получение Башкирией 208,5 млн рублей на обновление материально-технической базы образовательных учреждений в рамках нацпроекта «Образование». Также СМИ писали о получении регионом дополнительных 34,5 млн рублей на покупку лесопожарной техники в рамках регионального проекта «Сохранение лесов« нацпроекта «Экология».

В ТОП-10 рейтинга также вошли Приморский край, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Тюменская область, Республика Татарстан, Московская и Самарская области.

Рейтинг регионов построен на анализе базы российских СМИ системы «Медиалогия». В исследовании учитывалось упоминание регионов РФ в газетах, журналах, интернет-СМИ, информационных агентствах, а также на радио и телевидении. Основным показателем рейтинга стал МедиаИндекс, который рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR.