Фото: ИА «Башинформ» Эксперты объяснили, почему нужно ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России могут ужесточить ответственность за склонение к потреблению и за пропаганду запрещенных веществ в Сети. Президент России Владимир Путин поручил ограничить доступ к информации в интернете о способах изготовления и применения наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о том, где их можно приобрести.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко убежден, что наказание за пропаганду наркотиков должно быть суровым, сообщает «Радио Sputnik» (Москва).

Онищенко считает, что штрафы не пресекают пропаганду, поскольку нарушители готовы платить этот штраф ежедневно, чтобы от них «отвязались». Он подчеркивает, что у тех, кого штрафуют, и у тех, кто штрафует ‒ будет расти только отчет о проделанной работе. По словам Геннадия Онищенко, если все будет зависеть от соответствия тяжести преступления тому наказанию, которое за этим последует, то оно должно быть суровым.

Он также считает, что нужно запретить пропаганду наркотиков в песнях, фильмах и СМИ. «Сразу у меня аналогия напрашивается: когда требовали запрещения показа на экране распития спиртных напитков, «богема» верещала, что это, дескать, нарушает правду жизни. Но ведь в жизни, к сожалению, случается, и убивают — так что, давайте будем показывать через кадр натуральные убийства? Поэтому, я считаю, запрет должен быть полный», — подчеркнул Геннадий Онищенко. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке отметил, что запрет должен быть полным: сообщения журналистов о фактах сбыта или потребления допускаться могут, но «поэтические оды» должны быть запрещены.