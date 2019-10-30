Фото: Олег Яровиков В Башкирии будет сформирован новый состав Молодежной палаты Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

На ближайшем заседании парламента планируется рассмотреть кандидатуры в новый состав Молодежной общественной палаты при Госсобрании Башкортостана.

«В январе 2020 года истекает трехлетний срок полномочий Молодежной общественной палаты при парламенте, – прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – На ноябрьском заседании планируется рассмотреть кандидатуры 20 членов молодежного парламента из 35-ти. Десять из них выдвигаются по представлению главы Башкортостана и десять – президиума Государственного Собрания. Остальные 15 членов палаты впоследствии будут выбраны из числа представителей политических партий и общественных объединений.

Членом Молодежной общественной палаты может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет, постоянно проживающий на территории Башкортостана. Спикер парламента выразил надежду на то, что новый состав молодежной палаты продолжит традиции и внесет достойный вклад в совершенствование регионального законодательства, особенно в части молодежной политики.

«Нынешний состав палаты оказал заметное влияние на законотворческий процесс в республике. При активном участии молодежного парламента разрабатывались законопроекты о запрете продажи детям электронных сигарет, о введении ограничений в сфере реализации алкоголя, ряд других значимых инициатив. С успехом прошло множество образовательных, культурных и спортивных мероприятий. Так, во всероссийской акции «Тест по истории Отечества», которая в нашей республике проводится силами молодежного парламента, Башкортостан лидирует в стране по количеству зарегистрированных площадок и участников».

«Членство в молодежном парламенте дает ценнейший опыт дискуссии, отстаивания своей позиции, доведения идей до воплощения, а это важно в любой профессиональной деятельности, – сказал Председатель Государственного Собрания. – В целом же работа Молодежной общественной палаты помогает формировать в обществе правовую и политическую культуру.

По мнению Константина Толкачева, опыт работы в составе Молодежной общественной палаты ценен для дальнейшей карьеры.