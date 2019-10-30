Башкирия в федеральных СМИ: Построят подлодку «Уфа»; в Башкирии выявили залежи золота

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России половина введенного в январе — сентябре жилья построена в 12 регионах, в том числе в Башкирии.

Больше «квадратов». Половина введенного в России в январе — сентябре жилья пришлась на двенадцать регионов, информировал ТАСС со ссылкой на данные Росстата. При этом наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 11,8% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по стране в целом, в Москве — 7,4%, Краснодарском крае — 5,9%, Ростовской области — 3,7%, Татарстане — 3,6%, Ленинградской области — 3,4%, Башкирии — 3,2%, Свердловской области — 2,4%, Воронежской области — 2,3%, Санкт-Петербурге — 2,2%, Новосибирской области — 2,1%, Нижегородской области — 2,0%. В целом за первые девять месяцев года в стране ввели в эксплуатацию 48,6 млн кв. м жилья, что на 6,9% больше, чем за тот же период прошлого года, отмечается в сообщении.

Росгеология уточнила запасы крупной золотоносной залежи в Башкирии. АО «Северо-Кавказское ПГО», входящее в госхолдинг «Росгеология», уточнило запасы медно-цинковых золотосодержащих руд в центральной части Южно-Подольского рудопроявления в Хайбуллинском районе Башкирии, передает INTERFAX.RU. Как выяснили специалисты, «средняя мощность залежи составляет 10,6 м, примерный размер — 720 м на 930 м, содержание меди в породе 0,92%, цинка — 2,82%». Ранее специалисты «Росгеологии» обнаружили здесь золотоносную залежь мощностью 28,2 м со средним содержанием золота 4,2 г/т, при этом в отдельных интервалах содержание золота достигает 10 г/т. «После локализации золоторудного интервала специалисты рассчитывают оценить прогнозные ресурсы золота в авторском варианте в объеме 28 тонн. Золоторудный интервал такой мощности и содержания золота выявлен впервые за 40-летнюю историю изучения Южно-Подольского рудопроявления», — отмечается в сообщении. Предполагается, что к концу 2020 года ресурсный потенциал залежи может увеличиться до 36 тонн золота, рассказали в агентстве.

Программа развития спортивной борьбы в Башкирии получит международное тиражирование. Глава Башкирии Радий Хабиров на форуме «Россия — спортивная держава» презентовал новую программу развития спортивной борьбы в регионе, пишет «Спорт-Экспресс» и отмечает, что она станет примером комплексного подхода к развитию борьбы в ХМАО — Югре. В издании напомнили, что «Радий Хабиров презентовал ее в октябре на форуме «Россия — спортивная держава». Первые школьные залы борьбы по ней заработали в Башкортостане к 1 сентября. Развертывание системы залов, запуск клубов борьбы в школах с последующим созданием школьной лиги — вот её этапы на ближайшие годы». При этом алгоритмы, используемые в Башкортостане, опыт федеральной программы «Борьбу — в школу!» получат международное тиражирование в программах UWW в формате «Спорт для всех», реализуемых в Африке, Афганистане и других глобальных проектах, отмечается в сообщении.

Почему балеты Рудольфа Нуреева всегда — как вызов, выясняла «Российская газета». Издание сообщает, что «в России впервые поставили балет Рудольфа Нуреева. Знакомство начали с версии классического "Дон Кихота"». Этот балет лучший в творчестве Нуреева, считает Лоран Илер — один из его протеже в Парижской национальной опере, сейчас возглавляющий балет Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В прославленном балетном беглеце из СССР признали великого танцовщика, во многом изменившего в ХХ веке представления о балете. Но его постановки до сих пор не могли проникнуть на отечественные сцены, пишут в газете и поясняют, что «Нуреевские балеты демонстрируют пропасть, до сих пор существующую между ним и российским балетным миром». «Нуреев, родившийся за тысячи километров от столиц, выученный в захолустной Уфе старой танцовщицей императорских театров, в знаменитом Вагановском училище провел всего три года и еще столько же — в труппе Кировского театра, — продолжают в газете. — Он не успел усвоить те вековые представления об академизме. Поэтому его взгляд на классику лишен безмятежности и уверенности в совершенстве вечности — он лихорадочен и буен, как лихорадочен и буен был путь в большой балет мальчишки с большой дороги». Отмечается, что в своих балетах «он со звериной ненасытностью нашпиговывал танцами каждую секунду сценического действия». «Поэтому в "Дон Кихоте" даже традиционно "пешеходные" Дон Кихот и его оруженосец Санчо только усилием воли сдерживаются, чтобы не пуститься в пляс», — рассказали в «РГ», подчеркнув, что «исполнение этих текстов и сегодня под силу немногим».

«Россия заложит «Уфу» и «Магадан» - материал под таким громким заголовком вышел на «Ленте.ру». В нем сообщается, что «в ноябре на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге должны быть одновременно заложены дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Магадан» проекта 636.3 «Варшавянка». В издании пояснили, что «субмарины предназначены для Тихоокеанского флота». Как отметил гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, «закладка сразу двух подводных лодок является для кораблестроителей и военных моряков уникальным мероприятием. Это иллюстрирует возможности завода и отлаженность процесса серийного строительства неатомных подводных лодок».

Три версии исчезновения мужчины с детьми в Уфе. С ними знакомит газета «АиФ-Москва». «Правоохранители не исключают, что отец мог утопить сыновей. Кроме этого, рассматривается версия намеренного сокрытия детей у друзей или знакомых, а также переезд в другой город. Ранее следователи предположили, что мужчина мог забрать детей из-за мести жене», — рассказали в газете и напомнили, что «26 октября 34-летняя жительница Уфы заявила об исчезновении 37-летнего супруга с двумя детьми в возрасте восьми и пяти лет. СК возбудил уголовное дело об убийстве и начал поиски».

Тем временем СКР объявил в международный розыск фигуранта «московского дела» из Уфы Айдара Губайдулина. Как рассказывает «Коммерсантъ», находясь под подпиской о невыезде, «он уехал из России после обвинения в «угрозе применения насилия» в отношении полицейского. СКР также ходатайствовал в Басманном суде о заочном аресте Губайдулина». В издании говорится, что «ранее в Уфе у родственников фигуранта «московского дела» прошли обыски, его мать Галию Губайдулину вызвали на допрос в СКР». 27 июля этого года на несанкционированном шествии Айдар Губайдулин бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских. 17 октября стало известно, что Губайдулин уехал за границу, напомнили в издании.