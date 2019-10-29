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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе завершился первый Всероссийский форум молодых госслужащих

ОБЩЕСТВО
Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе, в Конгресс-холле «Торатау» завершился первый Всероссийский форум молодых государственных служащих. Организаторами мероприятия являются Федеральное агентство по делам молодежи и Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

В течение трех дней в образовательной программе приняли участие около 400 представителей молодежных организаций федеральных органов исполнительной власти, молодые специалисты региональных подразделений и государственные гражданские служащие.

Сегодня участники в формате «Диалога на равных» пообщались с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым, первым заместителем премьер-министра Правительства республики Андреем Назаровым и министром молодежной политики и спорта РБ Русланом Хабибовым. Темой дискуссии стали возможности для молодежи на государственной службе, сообщает пресс-служба Минспорта РБ.

﻿«Государство – живой организм, и вы заставляете его двигаться», — обратился к участникам Александр Бугаев. — Сегодня кадровый состав страны омолаживается, на государственной службе становится все больше молодых людей с яркими и креативными идеями».
﻿«Нам нужно, чтобы желания и начинания молодежи не оставались в закрытом состоянии, чтобы ребята знали, что у них есть возможности для развития, общались с коллегами из других регионов и ведомств. Считаю, что эту площадку надо проводить ежегодно», — отметил Андрей Назаров.
Стороны обсудили реализацию национальных проектов, возраст госслужащих, ответственность за свою работу, стратегию работы молодежных органов и другие вопросы.

Итогом форума молодых госслужащих стала дорожная карта по актуальным вопросам развития государственной гражданской службы в Российской Федерации.

Теги: форум госслужащих
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