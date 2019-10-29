Двое в коме: стало известно о состоянии семьи, отравившейся угарным газом в Башкирии

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Стало известно о состоянии семьи, отравившейся угарным газом в Нефтекамске.

Напомним, сегодня 29 октября в городе, в доме на улице Удачной были обнаружены пять человек с признаками отравления угарным газом — 65-летний мужчина, 61-летняя женщина, мальчики 6 и 4 лет. Все они были госпитализированы в больницу. К сожалению 33-летняя женщина — мать пострадавших детей — погибла.

Как рассказал «Вестям» заместитель главного врача нефтекамской городской больницы Ильгиз Хатипов, все четверо сейчас находятся в реанимации. Дедушка и один ребенок — в коме. Бабушка и другой ребенок в тяжелом состоянии, но в сознании.

﻿«По линии медицины катастроф сразу было проведено оповещение по всем структурам, так как это чрезвычайное происшествие. Мы связались с токсикологической службой, по линии санитарной авиации связались со специалистами, задействованными в лечении этих пациентов. На данный момент реаниматологи, неврологи, врачи функциональной диагностики — ведем лечение этих пациентов. В пути находится бригада детских реаниматологов из республиканской детской клинической больницы. Психологи работают с пациентами и родственниками», — прокомментировал Ильгиз Хатипов.