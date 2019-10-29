Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.87 ↓

EUR 70.83 ↑

29 октября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Двое в коме: стало известно о состоянии семьи, отравившейся угарным газом в Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Стало известно о состоянии семьи, отравившейся угарным газом в Нефтекамске.

Напомним, сегодня 29 октября в городе, в доме на улице Удачной были обнаружены пять человек с признаками отравления угарным газом — 65-летний мужчина, 61-летняя женщина, мальчики 6 и 4 лет. Все они были госпитализированы в больницу. К сожалению 33-летняя женщина — мать пострадавших детей — погибла.

Как рассказал «Вестям» заместитель главного врача нефтекамской городской больницы Ильгиз Хатипов, все четверо сейчас находятся в реанимации. Дедушка и один ребенок — в коме. Бабушка и другой ребенок в тяжелом состоянии, но в сознании.

﻿«По линии медицины катастроф сразу было проведено оповещение по всем структурам, так как это чрезвычайное происшествие. Мы связались с токсикологической службой, по линии санитарной авиации связались со специалистами, задействованными в лечении этих пациентов. На данный момент реаниматологи, неврологи, врачи функциональной диагностики — ведем лечение этих пациентов. В пути находится бригада детских реаниматологов из республиканской детской клинической больницы. Психологи работают с пациентами и родственниками», — прокомментировал Ильгиз Хатипов.

Теги: отравление угарным газом
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Радий Хабиров объявил новый состав правительства республики
Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании в правительстве республики объявил новый состав правительства. По его словам, глава р
В Башкирии назначены новые руководители министерств и ведомств
Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании в правительстве объявил его новый состав, рассказал о структурных изменениях и назва
Экстрасенсы разбирались в обстоятельствах гибели 19-летней жительницы Башкирии
В Белебее в семье Шаяновых произошла трагедия – в страшном ДТП четыре месяца назад погибла 19-летняя девушка. Ее родители обратились на передачу «Битва
В Уфе обнаружили машину пропавшего отца с двумя сыновьями
Волонтеры поисково-спасательных отрядов и полицейские около лесного массива в уфимском микрорайоне Инорс обнаружили автомобиль 37-летнего Артема Мазова,
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть