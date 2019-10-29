Жительницы Башкирии смогли бесплатное обследоваться у онкологов-маммологов в Москве

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уроженки Башкортостана, проживающие в настоящее время в Москве, смогли пройти бесплатное обследование у врачей онкологов-маммологов, проконсультироваться и научиться самодиагностике. Консультации были организованы в рамках проекта «Сохраним жизнь маме» столичным Департаментом здравоохранения, Всероссийским движением «Матери России» и Полномочным представительством Башкортостана в Москве.

По статистике, рак молочной железы – не только самая распространенная форма злокачественных заболеваний у женщин, но и одна из тех, что наиболее успешно излечивается при своевременно установленном диагнозе.

Председатель Всероссийского движения «Матери России» Валентина Петренко считает, что проект «Сохраним жизнь маме» — это не только сопереживание, но и желание практически организовать работу, чтобы она сказалась на людях, чтобы население могло получать адекватную консультационную и врачебную, и медицинскую помощь, и реабилитационную. Специалисты уверены, что ранняя диагностика заболеваний молочной железы позволяет полностью вылечить болезнь в 98% случаев.

Следующим этапом проекта будет организация выездных бригад, оснащенных передвижными исследовательскими комплексами, в регионы.