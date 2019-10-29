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Продажи детских часов выросли в Уфе в три раза

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: МТС

Продажи детских часов выросли в Уфе в три раза Фото: МТС

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ», Алла Печёнкина/.

Уфа вошла в пятерку активных регионов по продажам умных часов с функцией GPS для детей. За 9 месяцев 2019 года в уфимских салонах связи компании МТС детских часов с функцией определения местонахождения ребенка продано в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Кроме Уфы, такие часы активно покупают в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Разумеется, рост продаж – перед началом учебного года. Самые популярные бренды среди родителей — «Кнопка жизни», Elari и Jet.

Гаджет позволяет родителям удаленно контролировать местонахождение ребенка. Приложение на родительском смартфоне позволяет отслеживать текущее местоположение ребенка и историю его перемещений. Семьи приобретают такие часы из соображений безопасности и чтобы контролировать регулярность посещения ребенком школы и секций. Часы (в них встроена специальная SIM-карта) позволяют детям оставаться на связи с взрослыми и совершать голосовые звонки ограниченному числу абонентов.

Первые умные часы появляются у детей в возрасте до восьми лет. Часы разрешается носить в детских садах и школах, где существуют ограничения на пользования смартфонами. Основная задача умного детского гаджета в – возможность для родителей отслеживать местоположение ребенка. Подросткам в возрасте 11-15 лет родители приобретают классические умные часы и фитнес-браслеты, которые используют как модный аксессуар и помощник для спортивных тренировок. По данным МТС, 65% детей и подростков, владеющих умными часами, пользуются ими ежедневно. Это современный и удобный гаджет, некая часть имиджа в возрастной среде.

Еще немного статистики. В сентябре 2019 года продолжительность голосовых вызовов по детским часам среди абонентов МТС выросла на 25% по сравнению с сентябрем прошлого года. Среднее время общения при помощи носимого устройства составляет 54 минуты в месяц. Около 15% детей тратят на общение с родителями более 100 минут в месяц. 70% покупателей приобретают часы в салонах МТС сразу со специальным тарифным планом для умных устройств.

Подробнее о детских умных часах — здесь.

Теги: МТС
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