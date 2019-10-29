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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Подразделения УФСИН Башкирии увеличили объемы производства в полтора раза

ОБЩЕСТВО
Фото: УФСИН РФ по РБ

Фото: УФСИН РФ по РБ

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Подведомственными подразделениями УФСИН России по Башкортостану за 9 месяцев 2019 года увеличены объемы производства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 1,5 раза, что составило более 868 миллионов рублей. Сейчас в уголовно-исполнительной системе республики выпускается более 500 наименований различной продукции машиностроения, металло- и деревообработки, легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства.

«С начала года подведомственные учреждения УФСИН России по РБ приняли участие в 63 выставках и ярмарках выходного дня. Проведение этих мероприятий позволило заключить договоры на общую сумму свыше 12 млн рублей и продать продукцию на сумму более миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

УФСИН России по РБ приняло участие в шести крупных региональных и международных выставочных мероприятиях. На днях представители ведомства участвовали в международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2019». Организаторами мероприятия выступили МВД России, ФСБ России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ. Продукция учреждений Башкортостана вошла в объединенную экспозицию продукции ФСИН России в ведомственной специализированной выставки «Возможности промышленного сектора УИС».

Посетители могли увидеть изготовленные руками осужденных Башкортостана специальное транспортное средство «Оперативно-служебный автомобиль типа АЗ», автомобиль с изотермическим фургоном, чугунные люки, дождеприемники, промышленное вентиляционное оборудование, вспомогательное оборудование для сельхозтехники, чугунные и стальные изделия и сувенирную продукцию, а также уличные скамейки, подставки для цветов, таблички с названиями улиц.

Дополнила экспозицию линейка современных сетчатых евроконтейнеров для сбора макулатуры, пластиковой тары, батареек, энергосберегающих ламп, а также евроконтейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Из новинок УФСИН России по РБ представило на выставке полуприцеп-цистерну для тушения пожаров на объектах народного хозяйства, который активно используется в сельских поселениях, где нет возможности приобретения и содержания дорогостоящих специальных пожарных автомобилей.

Теги: УФСИН РФ по РБ
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