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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Начальником управления по госохране объектов культнаследия назначен Олег Полстовалов

ПОЛИТИКА

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Распоряжением главы Башкортостан Радия Хабирова начальником Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан назначен Олег Полстовалов. Ранее он исполнял обязанности министра земельных и имущественных отношений. Прежний руководитель Башкультнаследия Ильгам Фаткуллин назначен начальником управления по делам архивов.

Справка:

Полстовалов Олег Владимирович родился 8 сентября 1974 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Правоведение». Доктор юридических наук.Трудовую деятельность начал в 1996 году стажёром преподавателя кафедры криминалистики и судебных экспертиз Башкирского государственного университета.

В 2000–2002 годах – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры криминалистики Башкирского государственного университета.

В 2002–2005 годах – заместитель директора, первый заместитель директора Института права Башкирского государственного университета.

В 2005–2008 годах – и.о. директора, директор Института права Башкирского государственного университета.

В 2008–2011 годах – доцент, профессор кафедры криминалистики Института права Башкирского государственного университета.

В 2011–2012 годах – и.о. заведующего кафедрой международного права и международных отношений, преподаватель кафедры криминалистки Института права Башкирского государственного университета.

В 2012–2014 годах – профессор кафедры государственного и административного права, заведующий кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики БАГСУ при Президенте Республики Башкортостан.

В 2014–2017 годах – профессор кафедры криминалистики Башкирского государственного университета.

В 2017–2018 годах – начальник правового управления администрации городского округа Красногорск Московской области.

В 2018–2019 годах – и.о. министра земельных и имущественных отношений.

Заслуженный юрист Республики Башкортостан.

Теги: Башкультнаследие
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