В уфимском парке Победы установят стелу с фамилиями Героев России - уроженцев Башкирии
УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.
Председатель Башкирской республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Валерий Шарипов сегодня на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выступил с предложением высечь на гранитных стелах в Парке Победы имена уроженцев республики, которым за героизм и отвагу, проявленные в годы войны, президентом страны на основании нереализованных представлений присвоены звания Героев России.
«Если же это по каким-то причинам невозможно, то установить новую стелу и высечь на ней имена 28 Героев Российской Федерации — уроженцев Башкортостана. У нас даже в отчетах и докладах ходят разные цифры по количеству героев России, они заслуживают своими подвигами того, чтобы о них знали все жители республики», — сказал Валерий Шарипов.Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал предложение ветеранской организации и поручил его проработать.