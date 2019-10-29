В Башкирии количество больных с диагнозом «инсульт» в этом году - 14,5 тысячи человек

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

За девять месяцев этого года количество больных с диагнозом «инсульт» в Башкирии составило 14,5 тысячи человек. При этом пациентов с сосудистым поражением головного мозга с каждым годом в республике становится больше. Такая тенденция наблюдается не только в нашей республике, но и в целом по России, рассказала на пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню борьбы с инсультом, профессор и главный врач Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Уфы Ирина Карамова.

«Сегодняшняя дата, 29 октября, это день, когда по всему миру звучит призыв к активным действиям в борьбе с инсультом. К сожалению, проблема сосудистого поражения головного мозга и нарушения мозгового кровообращения продолжает лидировать в структуре смертности, и что самое главное, в структуре инвалидности. Сегодня только 8-10 процентов людей, перенёсших инсульт, могут возвратиться к труду. Поэтому наша цель стоит не только в том, чтобы оказывать медпомощь, с тем чтобы большее количество людей возвращалось к труду, но и предотвратить это заболевание. Пока же мы можем сказать, что заболеваемость ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения) носит характер широкомасштабной эпидемии. Так обозначила эту проблему Всемирная организация здравоохранения», — отмечает главврач БСМП.

Специалисты уверены, инсульт — это такое заболевание, которое не возникает на пустом месте. В любом случае есть факторы, которые должен знать каждый человек, для того чтобы предотвратить развитие этого тяжёлого заболевания. Более подробно о них рассказала руководитель РСЦ №1, заведующая неврологическим отделением БСМП Уфы Эмма Колчина.

«На сегодняшний день возникновение всех сердечно-сосудистых заболеваний сведено к правилу трех «Н». Это низкая физическая активность, неправильное питание, неумение справляться со стрессом и депрессией», — уточнила медик. Даже элементарная гимнастика для шеи, по ее словам, позволяет улучшить эластичность сосудов и снизить риск возникновения мозгового кровоблока.

«Благополучный исход для пациентов с ОНМК зависит от грамотно выстроенной системы, начиная с амбулаторного звена, стационара и реабилитации, — уверена завкафедрой неврологии Башкирского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук Лилия Новикова. — Решение этой проблемы требует многогранного подхода. Чрезвычайно важна информированность населения с одной стороны, а с другой стороны информированность и неврологическая грамотность врачей, фельдшеров. В этих целях уже второй год мы занимаемся обучением ординаторов всех профилей, повышением их неврологической грамотности. А это значит, что врач сможет раньше диагностировать заболевание и своевременно доставить пациента в специализированное медучреждение. Чем раньше человек постучится в дверь врача или наберет обычный номер 112, тем больше шансов на его спасение и возвращение к полноценной жизни».

Фактически сегодня система оказания медицинской помощи пациентам с ОНМК в Башкирии полностью отработана. В регионе работают 15 первичных сосудистых отделений и 4 региональных сосудистых центра. Это значит, что у пациента, проживающего в любом районе и в любом городе, есть четкая маршрутизация при выявлении первых симптомов заболевания.

Стоит также отметить, что в этом году в рамках реализации федерального нацпроекта «Здравоохранения» и регионального подпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» началось глобальное переоснащении материально-технической части РСЦ. В частности, в БСМП за последнее время поступили новые аппараты УЗИ, КТ, МРТ, хирургический микроскоп и 23 единицы оборудования для ранней реабилитации больных, перенёсших инсульт.

Большой победой Министерства здравоохранения России в борьбе с инсультом стало принятие решения о поддержке больных, перенёсших ОНМК. Впервые в России со следующего года такие пациенты будут бесплатно получать 4 лекарственных препарата для предотвращения повторного инсульта. Лекарства им будут выписывать в течение года по месту жительства.

«Одна из проблем, которая все еще остаётся актуальной для нас — это позднее поступление пациентов. Больной должен быть доставлен в сосудистое отделение не менее чем за 4-4,5 часа от момента начала заболевания. Только тогда мы сможем им оказать специализированную высокотехнологичную помощь. И в эти 4,5 «золотых часа» к нам поступают всего 37% из всех больных ОНМК. Данная проблема во многом не связана с работой Скорой медицинской помощи. Скорее, это наш менталитет. Пациенты с инсультом, как правило, не имеют такой острой клинической картины, как при некоторых других заболеваниях, и чаще надеются на авось», — признает Ирина Карамова.

Инсульт — это нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или разрывом сосудов. Это состояние, когда сгусток крови — тромб — или кровь из разорвавшегося сосуда нарушает кровоток в мозге. Недостаток кислорода и глюкозы приводит к смерти клеток мозга и нарушению двигательных функций, речи или памяти.

Самые первые и яркие симптомы ОНМК достаточно просты:

— внезапная слабость в лице, руке или ноге, чаще всего на одной стороне тела;

— внезапное помутнение сознания, проблемы с речью или с пониманием речи;

— внезапные проблемы со зрением, двоение в глазах;

— внезапное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации.