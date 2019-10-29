Фото: автор В Уфе за поведением водителей автобусов будет следить специальная мобильная группа Фото: автор

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В администрации Уфы 29 октября обсудили проблемы пассажирского транспорта. Все участники встречи сошлись во мнении, что одной из основных причин аварий с участием пассажирского транспорта стало отвлечение водителей на мобильные телефоны. Это приводит к резкому торможению, проезду на красный сигнал светофора, ДТП и наездам на пешеходов.

Руководитель ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов предложил создать специальную мобильную группу по контролю за водителями автобусов. Первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов поддержал это предложение. Предполагается, что в состав группы войдут общественники, сотрудники заинтересованных ведомств и журналисты. Они будут следить за поведением водителей пассажирского транспорта — пользуются ли они мобильными телефонами, на что отвлекаются, курят ли за рулем, как общаются с пассажирами.

Представитель «Башавтотранса» отметил, что для этих целей в автобусах установлены камеры видеонаблюдения, но и они не всегда дисциплинируют водителей, предприятию приходится применять дисциплинарные меры.

Динар Гильмутдинов предложил госперевозчику внедрять новые методы воздействия на водителей, например, позитивные акции типа «Вежливый водитель», внедрить систему поощрений, а не только применять «кнут» в виде дисциплинарных мер.

По словам Салавата Хусаинова, следует продумать способы, как вернуть доброе имя профессии «водитель».

В ходе встречи от участников прозвучало рациональное предложение по созданию единой базы водителей-нарушителей, чтобы при приеме на работу принимать верное решение.

Салават Хусаинов также подчеркнул, что отвлечение на телефон — это не единственная причина аварий, помимо этого существуют и другие факторы, приводящие к ДТП, это и некачественное дорожное полотно, и алкогольное опьянение, и отсутствие культуры вождения у автолюбителей.