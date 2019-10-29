Фото: ugatu.su В УГАТУ открылась осенняя международная аэрокосмическая школа Фото: ugatu.su

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Открылась первая осенняя международная аэрокосмическая школа имени космонавта-испытателя СССР Урала Султанова. Осенняя аэрокосмическая школа дополнит летнюю, которая каждое лето проходит в Давлекановском районе РБ. Открытие прошло на базе отдыха «Связист» под Уфой.

Организаторы — Уфимский государственный авиационный технический университет и Башкортостанское региональное отделение федерации космонавтики России. В течение недели пройдут увлекательные занятия с одаренными ребятами. Специально для этого мероприятия приглашен лётчик-космонавт, Герой России Юрий Шаргин.

«Ни разу не пожалел, что у меня такая профессия. И сейчас счастлив, что мне повезло заниматься тем, чем я хотел.Конечно, специальность летчика, тем более связанная с испытаниями в космосе, не самая простая. Но она интересна, требует знаний и опыта, уверенности в своих силах», — говорит большой друг университета, заслуженный летчик-испытатель, космонавт-испытатель Урал Султанов .

«Восьмой год подряд мы проводим это мероприятие, очень приятно осознавать, что география наших участников расширяется. Мы рады, что в аэрокосмической школе собираются молодые люди, подтвердившие это право своими весомыми победами на олимпиадах. Еще приятнее слышать отзывы ребят, которые прошли эту школу, аналогов которой нет в России», — поприветствовал участников школы проректор УГАТУ Илья Якупов .

Традиционной «фишкой» аэрокосмической школы является проведение сеанса видеосвязи с МКС. Вот и на этот раз, к восторгу школьников, помахали им рукой из невесомости космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка.

«С искренним уважением мы смотрим на масштаб проводимых у вас в Башкирии аэрокосмических школ, потому что здесь и победители олимпиад по авиационно-космической тематике, и замечательные гости — летчики-космонавты, создатели авиационной и ракетно-космической техники. Верим, что и мы однажды сможем встретиться с вами на одной из смен», — оценили масштаб занятий космонавты.

Участниками осенней школы стали более 70 детей – представителей 30 школ из Башкирии, Пермского края, Челябинской и Свердловской областей, — призеров и победителей олимпиад по авиационно-космической тематике. Традиционно среди слушателей –иностранные студенты УГАТУ младших курсов. Они с большим энтузиазмом участвуют в мероприятиях, выступают с докладами. Например, во время олимпиады имени А.Можайского всем запомнились исследования африканских студентов, в том числе хрупкой девушки из Туниса Трауа Доха об участии животных в испытаниях аэрокосмической техники.

Ценность школы в том, что ребят ждут занятия непосредственно от практиков и исследователей аэрокосмической сферы: космонавт Юрий Шаргин выступит с лекциями о возможностях пребывания человека в космосе и устройстве космического корабля, а Урал Султанов расскажет об идее создания многоразового челнока — покорителя космоса. Преподаватели УГАТУ также проведут занятия с ребятами: познакомят с современными беспилотными летательными аппаратами, устройством телескопа, нанотехнологиями в авиастроении, ракетными двигателями, расскажут о вкладе Башкирии в развитие авиации и космонавтики.

Школьников и студентов ждут тренинги по командообразованию, спортивные мероприятия и творческие конкурсы, организованные УГАТУ. Запланирован прилёт самолётов пилотажной группы с аэродрома «Первушино», военизированная спортивная эстафета, научно-практическая конференция, лекции от специалистов и различные конкурсы с призами и подарками. Всё обучение в школе, мероприятия, а также проживание и питание будут производиться на деньги выигранного вузом гранта, то есть бесплатно.