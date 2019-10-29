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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Динар Гильмутдинов о транспорте в Уфе: «Автобусы грязные, водители не соблюдают ПДД»

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Фото: автор

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Руководитель ГИБДД Башкортостана Динар Гильмутдинов на встрече в мэрии Уфы по проблемным вопросам в организации профилактической деятельности в сфере пассажирских перевозок сообщил, что многие водители автобусов не соблюдают Правила дорожного движения. Об этом свидетельствуют и данные статистики за этот год: зафиксировано 105 фактов падения пассажиров в салонах уфимских автобусов, 24 факта наездов на пешеходов, пять водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. 90% ДТП с автобусами приходятся на Уфу.

«Автобусный автопарк обновляется, а дисциплина водителей остаётся на прежнем уровне. Они отвлекаются на телефоны, это приводит к авариям, резкому торможению и падению пассажиров, проезду на запрещающий сигнал светофора, — сказал Динар Гильмутдинов. — У меня много вопросов к мэрии. Посмотрите, какие автобусы ездят — они грязные, как внутри так и снаружи. Уфа — чистый, красивый город, а автобусы грязные. Кто виноват? Вы, потому что вы не контролируете. Посмотрите, как ездят автобусы, какие полосы занимают. Мы добьёмся того, чтобы они все у нас встали в ряд. Давайте друг друга слышать и понимать, соблюдать ПДД, тогда будет позитивный результат. Предупреждаю, теперь даже по каждому механическому ДТП мы будем составлять протоколы на должностных лиц».

Первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов отметил, что общими силами порядок будет наведён.

Теги: ПДД
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