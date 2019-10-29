Фото: Олег Яровиков 10 предприятий Уфы подключились к реализации нацпроекта «Производительность труда» Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

К реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в столице Башкирии подключились 10 предприятий. 953 работника проходят обучение комплексному подходу к цифровизации предприятия, повышают квалификацию по рабочим и инженерным профессиям, сообщила директор Центра занятости населения Уфы Разина Насырова.

«Новым направлением для нас стало использование персонифицированных образовательных сертификатов для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. В деятельности нашего Центра внедряются принципы бережливого производства, позволяющие экономить наши ресурсы и время клиентов. В настоящее время осуществляется переход на новое программное обеспечение, интегрированное со многими смежными ведомствами и федеральными информационными системами. Это является подготовкой к планируемой глобальной перезагрузке службы занятости», – отметила Насырова.

По словам докладчика, в текущем году за помощью в поиске работы обратились 18 тысяч уфимцев и 9 тысяч работодателей – за помощью в поиске новых сотрудников. Сегодня в банке вакансий находятся 105 тысяч рабочих мест, что на 20 % больше, чем в 2018 году.

В 2018 году Башкирия вместе с 16 регионами страны вошла в пилотный проект по производительности труда. Опережающее обучение по современному управлению производством, информационными технологиями и системами, автоматизации кадровых технологий на машиностроительном предприятии прошли работники заводов «Гидравлика» и «Стеклонит».

В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» в Уфе начнется реализация федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет». Проект направлен на повышение экономической устойчивости семей с детьми дошкольного возраста, профессиональную реадаптацию матерей после выхода из отпуска по уходу за ребенком, совмещение профессиональной деятельности с семейными обязанностями, повышение доступности дошкольного образования для детей.